Mondiali 2030, proteste in tutto il mondo contro la strage di cani in Marocco: manifestazione anche in Italia

Fino a tre milioni di cani potrebbero essere uccisi in Marocco in vista dei Mondiali di calcio del 2030. È la drammatica stima diffusa dall’International Animal Welfare Protection Coalition (IAWPC), che denuncia una sistematica campagna di eliminazione dei cani e chiama alla mobilitazione internazionale le associazioni impegnate nella tutela degli animali. Domani, martedì 17 novembre 2026, attivisti e organizzazioni animaliste si riuniranno davanti a numerose ambasciate del Marocco nel mondo per chiedere l’immediata cessazione delle uccisioni e l’introduzione di un programma nazionale di gestione della popolazione canina che rispetti il benessere degli animali. Al centro delle proteste non ci saranno soltanto le autorità marocchine, ma anche la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino, chiamati dalle associazioni a intervenire affinché vengano rispettati gli impegni assunti dal Marocco durante la procedura di candidatura per l’organizzazione della competizione mondiale. La mobilitazione coinvolgerà anche l’Italia, dove diverse organizzazioni animaliste manifesteranno pacificamente a Roma, nei pressi dell’ambasciata marocchina.

Marocco, la denuncia degli animalisti: cani uccisi a colpi di arma da fuoco e avvelenati

La situazione descritta dalla IAWPC riguarda operazioni di cattura e abbattimento che, secondo la Coalizione, si svolgerebbero quotidianamente e coinvolgerebbero un numero enorme di animali. Le denunce non riguardano esclusivamente i cani randagi, ma anche quelli accuditi dalle comunità locali e persino animali di proprietà. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni animaliste, i cani vengono uccisi con armi da fuoco, avvelenati oppure catturati e trasferiti in strutture caratterizzate da condizioni precarie e degradanti, nelle quali sarebbero destinati a morire tra gravi sofferenze. Si tratta di pratiche che la Coalizione considera incompatibili con qualsiasi principio di tutela degli animali e che chiede di sostituire con interventi strutturali, capaci di affrontare la gestione della popolazione canina senza ricorrere alla violenza. La prospettiva dei Mondiali FIFA del 2030 rende ancora più urgente, secondo le associazioni, una risposta internazionale. La stima di fino a tre milioni di possibili uccisioni viene attribuita alla IAWPC e rappresenta uno degli elementi più allarmanti della campagna, che punta a impedire che l’organizzazione di un grande evento sportivo sia accompagnata dalla soppressione di animali.

Proteste internazionali il 17 novembre: a Roma la manifestazione davanti all’ambasciata del Marocco

La giornata di mobilitazione internazionale è fissata per martedì 17 novembre 2026. Le manifestazioni coordinate dalla campagna della IAWPC si svolgeranno davanti a numerose rappresentanze diplomatiche marocchine, con l’obiettivo di portare direttamente all’attenzione delle autorità del Paese le richieste delle associazioni animaliste. In Italia l’iniziativa sarà organizzata da LNDC Animal Protection, insieme a Cave Canem, ENPA, LAV, LEIDAA, OIPA e Save The Dogs. L’appuntamento è previsto alle ore 12 nei giardini di Piazza Trasimeno, a Roma, nei pressi dell’ambasciata del Marocco. La manifestazione sarà pacifica e si inserirà nella più ampia mobilitazione internazionale contro le uccisioni denunciate dalla Coalizione. Durante le proteste, gli attivisti chiederanno ai rappresentanti diplomatici marocchini di trasmettere le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni al Governo del Marocco e di sollecitare provvedimenti immediati per fermare gli abbattimenti. L’obiettivo è ottenere un cambiamento concreto nelle politiche di gestione degli animali, attraverso investimenti nella sterilizzazione, nella vaccinazione e nell’assistenza veterinaria.

Le accuse alla FIFA e a Gianni Infantino: gli impegni del Marocco sui cani randagi

Un altro aspetto centrale della vicenda riguarda il ruolo della FIFA e le garanzie sulla protezione degli animali presentate dal Marocco nel percorso che ha portato all’assegnazione dei Mondiali del 2030. Nel rapporto di valutazione della candidatura del novembre 2024, la FIFA aveva riportato quanto dichiarato dalle autorità marocchine, secondo cui “l’abbattimento degli animali era stato vietato dall’agosto 2024” e che erano state stanziate risorse per “ampliare le cliniche veterinarie e sostenere i programmi a favore dei cani randagi”. La IAWPC contesta tuttavia la corrispondenza tra queste rassicurazioni e quanto documentato sul territorio. Secondo la Coalizione, le numerose prove raccolte sia prima sia dopo l’agosto 2024 testimonierebbero infatti uccisioni su vasta scala, in contrasto con le garanzie riportate nella documentazione relativa alla candidatura. Da qui la richiesta alla FIFA di esercitare concretamente la propria influenza nei confronti del Paese co-organizzatore. Le associazioni criticano anche il comportamento del presidente Gianni Infantino, accusando i vertici del calcio mondiale di non intervenire di fronte alle atrocità denunciate. Secondo gli animalisti, la FIFA e il suo presidente continuerebbero a mantenere il silenzio nei loro uffici di Zurigo, senza adottare iniziative concrete per proteggere milioni di animali.

Il presidente della IAWPC Les Ward: “le uccisioni devono finire”

A spiegare le ragioni della mobilitazione è Les Ward MBE, presidente della International Animal Welfare Protection Coalition, che richiama l’attenzione sia sulla sofferenza degli animali sia sulle conseguenze di queste operazioni per le persone che vi assistono. “Il 17 novembre, organizzazioni di tutto il mondo si uniranno per lanciare un messaggio chiaro al Marocco e alla FIFA: le uccisioni devono finire. I cani vengono uccisi senza umanità e senza la minima compassione: vengono fucilati, avvelenati o allontanati dalle comunità che si prendono cura di loro, per essere condotti verso una morte certa e crudele, lontano dagli occhi di tutti, all’interno di strutture fatiscenti. Dietro ogni uccisione c’è un essere senziente, capace di provare paura, dolore e sofferenza. E ci sono persone che restano profondamente segnate e traumatizzate da ciò a cui assistono. Il Marocco ha l’opportunità di introdurre un programma rispettoso degli animali, capace di tutelare sia i cani sia la salute pubblica. La IAWPC ha offerto le proprie competenze per contribuire alla sua realizzazione. Ora la FIFA deve utilizzare la propria influenza per garantire che gli impegni assunti in materia di protezione degli animali durante la candidatura vengano effettivamente rispettati”. La posizione espressa da Ward mette in evidenza anche la disponibilità della Coalizione a collaborare con le istituzioni marocchine per individuare soluzioni alternative. La IAWPC afferma infatti di aver ripetutamente offerto il proprio contributo alle autorità del Marocco, ai veterinari locali e alla FIFA per sviluppare un programma nazionale che affronti il problema della popolazione canina nel rispetto degli animali e della salute pubblica.

Le alternative agli abbattimenti: sterilizzazione, vaccinazione e tutela della salute pubblica

La richiesta delle organizzazioni animaliste non si limita all’interruzione delle uccisioni. La IAWPC propone un modello di gestione della popolazione canina basato sulla cattura, sterilizzazione, vaccinazione e reimmissione degli animali sul territorio, accompagnato da iniziative di sensibilizzazione delle comunità e dalla promozione della proprietà responsabile. La Coalizione richiama anche le indicazioni delle principali organizzazioni sanitarie internazionali. In particolare, fa riferimento all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che riconosce la vaccinazione di massa dei cani come la misura più efficace per il controllo della rabbia canina, e all’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OMSA), secondo cui la sola uccisione dei cani non rappresenta una misura efficace per controllare la popolazione canina. La strategia sostenuta dalla IAWPC punta quindi a combinare la tutela degli animali con le esigenze di sicurezza sanitaria, attraverso interventi veterinari, programmi di prevenzione e attività educative. Per le associazioni, il Marocco avrebbe l’opportunità di adottare un sistema organico capace di affrontare il fenomeno del randagismo senza ricorrere a operazioni violente e indiscriminate.

LNDC, ENPA, LAV e le altre associazioni italiane: “la sofferenza dei cani richiede una risposta internazionale”

Le organizzazioni che parteciperanno alla manifestazione di Roma hanno espresso una posizione comune sulla necessità di fermare le uccisioni e sostenere anche le persone che in Marocco cercano di proteggere gli animali. LNDC Animal Protection, Cave Canem, ENPA, LAV, LEIDAA, OIPA e Save The Dogs hanno dichiarato: “abbiamo deciso di aderire a queste proteste globali perché la sofferenza dei cani in Marocco richiede una risposta internazionale. Anche in Italia, le persone hanno profondamente a cuore ciò che sta accadendo e porteremo direttamente questa preoccupazione all’attenzione dell’ambasciata marocchina. Chiediamo l’immediata cessazione delle uccisioni e investimenti concreti nella sterilizzazione, nella vaccinazione e nell’assistenza rispettosa degli animali. Siamo inoltre al fianco di tutte le persone in Marocco che si impegnano per proteggere questi animali. La loro battaglia merita sostegno e le loro richieste di cambiamento meritano di essere ascoltate”. La partecipazione delle associazioni italiane si inserisce in una rete internazionale di organizzazioni che chiedono alle istituzioni marocchine una revisione delle politiche adottate nei confronti dei cani. La mobilitazione punta inoltre a sostenere le comunità locali e le persone direttamente impegnate nella protezione degli animali.

Le conseguenze delle uccisioni: bambini traumatizzati, attivisti minacciati e pericoli per i cittadini

La Coalizione denuncia conseguenze che andrebbero ben oltre la sofferenza inflitta agli animali. Secondo la IAWPC, le operazioni di abbattimento rappresenterebbero anche un problema per il benessere psicologico delle comunità e per la sicurezza delle persone. Particolarmente delicata è la situazione dei bambini che assistono alle uccisioni violente dei cani, esposti, secondo le associazioni, a conseguenze negative per il loro equilibrio psicologico e per lo sviluppo morale. La visione di animali uccisi o sottoposti a violenze potrebbe infatti lasciare segni profondi nelle persone che assistono a questi episodi. La IAWPC denuncia inoltre minacce e intimidazioni nei confronti di chi cerca di proteggere gli animali o documentare gli abbattimenti. Si tratta, secondo quanto riferito dalla Coalizione, di situazioni che coinvolgono persone impegnate direttamente nella difesa dei cani e nella raccolta delle testimonianze sulle operazioni contestate. Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l’utilizzo di armi da fuoco con munizioni vere durante gli abbattimenti. Secondo le organizzazioni, queste pratiche comportano un rischio concreto e prevedibile anche per i cittadini, che potrebbero rimanere feriti nel corso delle operazioni.

Mondiali 2030, la mobilitazione internazionale sui social con #savemoroccosdogs

La protesta del 17 novembre si svilupperà anche attraverso una campagna internazionale di informazione e sensibilizzazione sui social network. Le organizzazioni partecipanti condivideranno fotografie e video delle manifestazioni durante la giornata, collegando simbolicamente le iniziative organizzate nei diversi Paesi e fusi orari. La campagna utilizzerà l’hashtag #savemoroccosdogs e il riferimento @iawpc, attraverso i quali sarà possibile seguire e condividere le iniziative promosse dalla Coalizione. La mobilitazione punta così a portare la questione della tutela dei cani in Marocco in vista dei Mondiali FIFA 2030 all’attenzione delle rappresentanze diplomatiche, del Governo marocchino e dei vertici del calcio internazionale. La richiesta che unirà le associazioni nelle manifestazioni del 17 novembre è l’immediata cessazione delle uccisioni e l’avvio di politiche nazionali di gestione della popolazione canina fondate sulla sterilizzazione, sulla vaccinazione e sulla protezione degli animali.