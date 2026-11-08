Monopoli, salvata la speleologa ferita a 130 metri di profondità nella grotta più profonda della Puglia

Momenti di paura nelle profondità della Grotta Rotolo, a Monopoli, in provincia di Bari, dove una giovane speleologa originaria della provincia di Lecce è rimasta bloccata a circa 130 metri di profondità dopo essersi infortunata a un piede durante un’esplorazione. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’interno della cavità considerata la più profonda della Puglia, rendendo necessario un intervento di soccorso che si è concluso dopo circa tre ore. La giovane è stata recuperata e riportata in superficie grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono buone. Al termine delle operazioni è stata affidata al personale sanitario del 118 per ricevere le cure necessarie.

Soccorso speleologico in Puglia: l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici specializzati

Per raggiungere e recuperare la giovane sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con il nucleo speleo alpino fluviale (SAF), e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Puglia. Le operazioni si sono svolte all’interno della Grotta Rotolo, una cavità sotterranea che, per la sua profondità, richiede competenze specialistiche nelle attività di esplorazione e soccorso. L’obiettivo dell’intervento era consentire alla speleologa ferita di raggiungere nuovamente la superficie, superando l’impossibilità di effettuare autonomamente la risalita. Dopo circa tre ore di operazioni, le squadre impegnate nel soccorso sono riuscite a completare il recupero della giovane, portando a termine l’intervento.

Speleologa salvata a Monopoli: affidata ai sanitari del 118 dopo il recupero

Una volta conclusa l’operazione nella grotta, la speleologa è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure legate all’infortunio riportato durante l’esplorazione. Le prime informazioni sulle sue condizioni sono rassicuranti: la giovane sta bene, nonostante l’incidente e la necessità di ricorrere all’intervento delle squadre di soccorso per consentirle di uscire dalla cavità. Si è così conclusa positivamente l’operazione di recupero nella Grotta Rotolo di Monopoli, che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco e il Soccorso alpino e speleologico pugliese per riportare in superficie la speleologa rimasta immobilizzata a causa dell’infortunio.