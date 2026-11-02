Montagna, scarica di sassi su due climber: 59enne gravissima in Trentino

Una donna di 59 anni, tedesca, si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento dopo essere stata travolta da una scarica di sassi mentre oggi pomeriggio stava arrampicando lungo la parete del Pezol, nella zona di Arco, in Trentino. La donna stava arrampicando insieme al compagno di escursione quando sono stati colpiti da alcuni sassi. A lanciare l’allarme è stato l’uomo. La Centrale ha chiesto subito l’intervento dell’elisoccorso, mentre una squadra della stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino del Trentino si è messa a disposizione in piazzola. L’equipe sanitaria con due rotazioni ha recuperato i feriti, trasferendoli in ospedale. La donna si trova nel reparto di rianimazione, mentre l’uomo è stato posto in osservazione in pronto soccorso.