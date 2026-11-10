Morbillo: 2 bambini morti negli USA, in Italia 651 casi in un anno

Due bambini morti negli Stati Uniti per una malattia prevenibile con la vaccinazione. Un lattante in Wisconsin e un bambino nello Stato di New York: 2 decessi, annunciati dalle autorità sanitarie locali nei primi giorni di novembre, che riportano al centro dell’attenzione i rischi del morbillo e le conseguenze di una copertura vaccinale insufficiente. Un richiamo particolarmente importante in un anno che, negli Stati Uniti, ha già fatto registrare migliaia di contagi e centinaia di ricoveri, dimostrando come questa infezione possa ancora rappresentare una seria minaccia anche nei Paesi dotati di sistemi sanitari avanzati.

I numeri diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) fotografano una situazione preoccupante. Al 5 novembre 2026, negli Stati Uniti erano stati notificati dall’inizio dell’anno 5.182 casi confermati e 562 ricoveri ospedalieri. Il bilancio nazionale riportava quattro decessi, un dato ancora suscettibile di aggiornamenti e revisioni. Particolarmente significativo il profilo vaccinale delle persone contagiate: il 96% dei casi riguardava soggetti non vaccinati o con stato vaccinale sconosciuto. A essere maggiormente esposti sono soprattutto i più piccoli. Tra i bambini di età inferiore ai cinque anni erano stati registrati 908 casi, con 154 ricoveri: il 17% del totale, circa un bambino su sei.

“La morte di un bambino per una malattia prevenibile con la vaccinazione – spiega il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), Giuseppe Di Mauro – è un richiamo alla responsabilità di tutti noi. Le notizie dagli Stati Uniti ci ricordano perché è essenziale mantenere elevate le coperture vaccinali. Anche in Italia il morbillo continua a circolare: dobbiamo individuare chi non è vaccinato o non ha completato il ciclo e favorire il recupero delle dosi mancanti, senza aspettare nuovi focolai“.

Un monito che riguarda da vicino anche l’Italia. Il quadro epidemiologico europeo conferma infatti che il morbillo continua a circolare e che il nostro Paese rappresenta uno dei principali punti di attenzione. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026 nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo (Ue/See) sono stati notificati 2.325 casi. Di questi, 651 sono stati registrati in Italia, pari al 28% del totale: il numero assoluto più elevato tra i Paesi partecipanti. Il tasso di notifica nazionale ha raggiunto gli 11 casi per milione di abitanti, oltre il doppio della media europea, pari a 5,1.

La prevenzione passa innanzitutto dalla vaccinazione, che rimane lo strumento più efficace per contrastare la diffusione della malattia. Secondo le stime dei Cdc, una dose di vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (Mpr) garantisce una protezione di circa il 93% contro il morbillo, percentuale che sale al 97% con il completamento del ciclo a due dosi. In Italia, il calendario vaccinale prevede la somministrazione della prima dose nel secondo anno di vita, a partire dai 12 mesi, e della seconda tra i 5 e i 6 anni. È possibile utilizzare il vaccino Mpr oppure la formulazione quadrivalente che comprende anche la protezione contro la varicella (Mprv). Il problema, tuttavia, resta il divario tra la copertura raggiunta con la prima dose e quella relativa alla seconda. Una criticità che rischia di lasciare una quota significativa di bambini esposta all’infezione.

Il consigliere nazionale della Sipps, Daniele Donà, richiama l’attenzione proprio su questo aspetto: “Gli ultimi dati nazionali disponibili, riferiti al 2024 e pubblicati dal ministero della Salute, mostrano andamenti diversi per le due dosi. Come evidenziato anche dall’Istituto superiore di sanità, la copertura per la prima dose contro il morbillo a 24 mesi è aumentata lievemente rispetto al 2023, raggiungendo il 94,77%. Quella per la seconda dose prevista a 5-6 anni si è invece attestata all’84,45%, ancora lontana dell’obiettivo del 95%“.

È dunque sul completamento del ciclo vaccinale che si concentra l’appello della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Per interrompere la trasmissione del morbillo occorre raggiungere e mantenere una copertura di almeno il 95% della popolazione con due dosi. Un obiettivo fondamentale per ridurre la circolazione del virus e impedire la formazione di sacche di persone suscettibili all’infezione.

La strategia di prevenzione non deve riguardare soltanto i bambini. Anche adolescenti e adulti che non hanno ricevuto le dosi previste o non dispongono di una protezione adeguata devono essere individuati e accompagnati nel recupero vaccinale. Una copertura elevata, infatti, produce benefici per l’intera collettività: protegge anche i soggetti che non possono essere vaccinati per ragioni mediche e i lattanti che non hanno ancora raggiunto l’età prevista per la vaccinazione di routine.

Il morbillo, del resto, non è una malattia banale. Si trasmette per via aerea ed è tra le infezioni più contagiose. Può provocare complicanze anche gravi, tra cui polmonite ed encefalite, con conseguenze permanenti e, nei casi più gravi, il decesso. I bambini più piccoli e le persone immunodepresse sono particolarmente vulnerabili. Esiste inoltre una complicanza rara ma devastante: la panencefalite sclerosante subacuta, una patologia neurologica progressiva che può manifestarsi anche a distanza di anni dall’infezione e ha un esito generalmente fatale.

Da qui l’importanza di non abbassare la guardia e di coinvolgere attivamente famiglie, pediatri e servizi vaccinali. L’appello della Sipps è rivolto soprattutto ai genitori, chiamati a verificare la regolarità delle vaccinazioni dei propri figli.

“Alle famiglie rivolgiamo un invito semplice: controllate il libretto vaccinale dei vostri figli e verificate con il pediatra che abbiano ricevuto tutte le dosi previste per la loro età. Se manca una dose, concordate come recuperarla. Ai pediatri e ai servizi vaccinali spetta il compito di accompagnare le famiglie, rispondere ai dubbi e facilitare l’accesso alla vaccinazione. Proteggere ogni bambino – conclude Di Mauro – contribuisce anche a tutelare chi, per età o condizioni di salute, dipende dalla protezione della comunità“.

Fondamentale, infine, anche il comportamento in caso di possibile esposizione al virus. Chi è entrato in contatto con una persona affetta da morbillo dovrebbe rivolgersi tempestivamente al medico o ai servizi sanitari, per valutare le misure di prevenzione più appropriate. In presenza di sintomi compatibili con la malattia, è importante avvisare telefonicamente la struttura sanitaria prima di recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. Una precauzione necessaria per consentire l’adozione delle misure di isolamento e proteggere gli altri pazienti da possibili contagi.