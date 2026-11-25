Continua ad aggravarsi il bilancio dell’epidemia di morbillo negli Stati Uniti. Dopo la nona vittima segnalata in Pennsylvania, il Dipartimento della Salute del Wisconsin ha reso noto nelle scorse ore il terzo decesso collegato all’epidemia in corso sul territorio statale. La vittima è un adulto residente nella contea di Lafayette, del quale non sono state diffuse ulteriori informazioni per motivi di privacy. Secondo i dati riportati dai media statunitensi, il bilancio complessivo delle vittime del morbillo negli USA dall’inizio del 2026 sale così a 14 morti, tra cui almeno 6 bambini.

Morbillo in Wisconsin: 88 nuovi contagi in soli 5 giorni

La diffusione del virus continua a interessare il Wisconsin, dove da agosto al 24 novembre 2026 sono stati censiti 918 contagi e 19 ricoveri ospedalieri tra i residenti di 24 contee. Particolarmente significativo è il dato relativo agli ultimi 5 giorni: tra il 20 e il 24 novembre le autorità sanitarie hanno registrato 88 nuove infezioni. Il numero complessivo dei casi di morbillo accertati nello Stato dall’inizio dell’anno raggiunge quota 920. A emergere dai dati diffusi dal Dipartimento della Salute è soprattutto la distribuzione delle infezioni in relazione allo stato vaccinale: il 99,2% dei contagi ha riguardato persone non vaccinate.

Morbillo in Pennsylvania: nona vittima e oltre 1.600 contagi

Particolarmente critica è anche la situazione in Pennsylvania, uno degli Stati maggiormente colpiti dall’epidemia nel corso del 2026. Lunedì 23 novembre il Dipartimento della Salute statale ha fornito informazioni sul nono decesso associato alla malattia. La persona risultata positiva al virus e successivamente deceduta era un residente non vaccinato della contea di Centre. Dall’inizio dell’anno in Pennsylvania sono state registrate 1.638 infezioni in 46 contee, con 330 persone che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. La circolazione del virus prosegue anche nella seconda metà di novembre, con 49 nuovi casi segnalati dal 18 novembre. Anche in questo Stato emerge una netta prevalenza dei contagi tra le persone non vaccinate: meno dell’1% delle infezioni ha infatti interessato soggetti vaccinati.

Epidemia di morbillo negli USA: la discrepanza nel bilancio dei decessi

Il quadro nazionale delle vittime presenta una differenza tra i dati ufficiali federali e quelli riportati dai media sulla base delle informazioni diffuse dalle autorità sanitarie statali. Il nono decesso registrato in Pennsylvania è stato segnalato ai CDC (Centers for Disease Control and Prevention), i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, il cui conteggio ufficiale delle vittime sull’intero territorio nazionale risulta al momento fermo a quota 6. Il bilancio riportato dai media statunitensi tiene invece conto delle segnalazioni provenienti dai dipartimenti sanitari di New York, Pennsylvania, Virginia e Wisconsin, delineando un quadro più grave rispetto a quello attualmente riportato nel conteggio federale.

Morbillo in gravidanza: 14 donne contagiate e un caso congenito

Ad alimentare la preoccupazione per l’evoluzione dell’epidemia è soprattutto l’impatto della malattia sulle categorie maggiormente vulnerabili, tra cui le donne in gravidanza. Proprio dal Wisconsin arrivano nuove informazioni sulle conseguenze della diffusione del virus tra le gestanti. Come riportato da NBC News, durante una conferenza stampa tenutasi martedì 24 novembre, Stephanie Schauer, responsabile del programma di immunizzazione del Dipartimento della Salute del Wisconsin, ha riferito che 14 donne incinte sono risultate positive al morbillo. È stato inoltre segnalato un caso di morbillo congenito, un ulteriore elemento di preoccupazione per le autorità sanitarie impegnate nella gestione dell’epidemia.