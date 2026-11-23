C’è qualcosa di quasi surreale nel vedere il paesaggio quotidiano trasformarsi all’improvviso all’inizio della giornata, quando su una tranquilla mattina nel nord dei Paesi Bassi una fascia nuvolosa estesa, bassa e fortemente ondulata si sviluppa in orizzontale sopra prati, fossati e distese aperte tra Groninga e Drenthe. Nelle foto che raccontano questo momento colpisce subito la sensazione di massa e di movimento contenuta in quella striscia di condensazione, perché mentre in primo piano resta una leggera foschia mattutina sull’erba e lungo i corsi d’acqua, dietro i profili degli alberi e delle linee elettriche sembra avanzare una parete compatta e avvolta che riflette la luce radente del mattino e si staglia con netto contrasto contro le nubi più grigie e qualche squarcio azzurro in alto.

In un territorio pianeggiante e aperto come quello delle province settentrionali olandesi, dove lo sguardo può correre libero sull’orizzonte, una struttura nuvolosa così bassa acquista una presenza scenica ancora più marcata e quasi scultorea, rendendo immediato il motivo per cui immagini di questo tipo attirino l’attenzione non soltanto degli appassionati di meteorologia ma anche di chi osserva il cielo per puro stupore.

Quando una massa così definita compare in una mattina che all’apparenza sembrava calma, la prima impressione è quella di trovarsi davanti a un evento eccezionale, ed è proprio in questi casi che vale la pena fermarsi a leggere con attenzione ciò che l’occhio vede e ciò che la fisica dell’atmosfera sta realmente compiendo.

Morning Glory, volutus o shelf cloud: la parola giusta per capire il fenomeno

Nel racconto legato a queste immagini il fenomeno viene definito una Morning Glory simile a una nube a rotolo e originata da movimenti ondulatori negli strati più bassi dell’atmosfera, un’espressione suggestiva che però nel linguaggio meteorologico richiede qualche distinzione per non confondere piani diversi. In senso stretto, la Morning Glory è la celebre nube a rotolo, spesso presente in formazioni multiple, che si osserva soprattutto nella primavera australe, orientativamente tra settembre e metà novembre, nel nord dell’Australia e in particolare intorno al Golfo di Carpentaria, dove può estendersi per centinaia di chilometri a poche centinaia di metri di quota e avanzare spesso senza temporali associati.

La nube volutus e le differenze con le shelf cloud temporalesche

Quando nel linguaggio comune e sui social media si usa il termine Morning Glory per descrivere una formazione allungata e avvolta osservata al mattino in altre aree, si fa riferimento in genere a una nube a rotolo, classificata nella tassonomia meteo internazionale come volutus, una forma rara che si distingue per l’aspetto tubolare o cilindrico che sembra ruotare lungo un asse orizzontale e per il fatto di potersi presentare separata dalle nubi superiori o temporalesche. Questo tipo di configurazione è spesso legato a onde atmosferiche negli strati inferiori, come un’onda solitaria o un fronte di raffica, capaci di sollevare aria calda e umida fino a farla raffreddare e condensare in una fascia ben riconoscibile.

Allo stesso tempo, molte foto che circolano online etichettate come Morning Glory o nube a rotolo risultano in realtà shelf cloud, note anche come nubi a mensola, le quali sono invece collegate al fronte avanzante di una nube temporalesca o di rovescio e mostrano spesso un profilo più irregolare o turbolento.

Osservando le due immagini sopra le campagne olandesi, dove la massa nuvolosa appare spessa, articolata e addossata a una copertura più scura mentre in basso si intrecciano foschia e strati bassi, emerge proprio l’importanza di distinguere tra una vera nube a rotolo isolata, una shelf cloud o l’effetto visivo di onde e contrasti tra diversi strati atmosferici.

Dinamica dell’aria, luce radente e cautela davanti alle immagini del web

Per capire perché una scena del genere appaia così carica di volume basta osservare come interagiscono quota, umidità e inclinazione dei raggi solari nelle prime ore del giorno, perché la luce bassa del mattino disegna rilievi, increspature e zone d’ombra lungo il fronte della nube e rende evidente quanto la base resti vicina al suolo rispetto alle nubi più alte e ai campi aperti. Al di là delle verifiche, restano però la bellezza di un cielo che cambia volto in pochi minuti e il piacere di scoprire come anche una mattina apparentemente quieta possa trasformarsi in una lezione di meteorologia.