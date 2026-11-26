Per decenni si è diffusa la convinzione popolare che le donne possiedano una marcia in più nel gestire più impegni contemporaneamente, mentre gli uomini tenderebbero a concentrarsi su un singolo obiettivo alla volta. Tuttavia, uno studio condotto dai ricercatori André e Diana Szameitat, rispettivamente della Brunel University di Londra e della City St George’s dell’Università di Londra, ribalta questa prospettiva con dati sorprendenti. La ricerca, realizzata con il supporto della Bial Foundation e pubblicata sulla rivista scientifica Psychological Research, dimostra che uomini e donne hanno capacità cognitive e manuali praticamente identiche quando affrontano situazioni complesse. La differenza sostanziale emerge in un ambito specifico della vita quotidiana: gli uomini hanno più del doppio delle probabilità di ignorare una conversazione mentre sono impegnati in altre faccende. Proprio questa abitudine invisibile agli occhi di chi la mette in atto, ma evidentissima per chi osserva, sembra essere l’origine dello stereotipo sulla presunta superiorità femminile nel multitasking.

Il test della cucina che ha svelato il mistero

Per superare i limiti degli studi precedenti, spesso basati su test informatici astratti e poco aderenti alla realtà, i ricercatori hanno ricreato un ambiente domestico ricco di stimoli e distrazioni. Nel 1° esperimento sono stati coinvolti 41 uomini e 37 donne, chiamati a destreggiarsi contemporaneamente tra 5 diverse attività pratiche e cognitive. I partecipanti dovevano seguire una ricetta in cucina, cercare numeri di telefono su un elenco, abbinare numeri e lettere, individuare parole specifiche all’interno di una presentazione di diapositive e, allo stesso tempo, rispondere a domande colloquiali.

Ogni 20 secondi veniva posta una nuova domanda impegnativa, progettata per simulare una normale chiacchierata informale, come ad esempio scegliere se preferire perdere tutti i propri soldi e oggetti di valore oppure tutte le fotografie scattate nella propria vita, motivando la scelta. L’analisi dei risultati ha mostrato che su 4 delle 5 attività proposte non vi era alcuna differenza significativa tra i 2 sessi: entrambi i gruppi hanno cucinato, cercato numeri e risolto i compiti visivi con la stessa precisione e rapidità.

Il silenzio maschile e l’impatto sulla percezione sociale

L’unica vera eccezione ha riguardato proprio l’interazione verbale. Gli uomini hanno lasciato le domande senza risposta più del doppio delle volte rispetto alle donne. È interessante notare che, quando gli uomini decidevano effettivamente di rispondere, i loro tempi di reazione e la qualità delle risposte erano del tutto paragonabili a quelli delle partecipanti femminili. Secondo gli autori dello studio, questo comportamento potrebbe derivare da una maggiore inclinazione media delle donne a mantenere attivo il legame comunicativo durante le interazioni sociali, un’ipotesi coerente anche con alcune teorie evolutive, sebbene la ricerca non abbia indagato direttamente le cause biologiche o culturali di questa propensione.

Per capire come questo dettaglio influenzi il giudizio altrui, i ricercatori hanno organizzato un 2° esperimento reclutando 160 osservatori esterni. Senza conoscere gli obiettivi dello studio, i volontari hanno guardato le registrazioni video delle prove e valutato le prestazioni dei partecipanti. Il verdetto è stato netto: gli osservatori hanno giudicato gli uomini meno in controllo della situazione, meno attenti, meno impegnati e persino meno soddisfatti dell’esperienza rispetto alle donne. Poiché la conversazione è l’elemento più visibile e socialmente rilevante quando si osserva qualcuno al lavoro, il silenzio degli uomini viene interpretato come incapacità di gestire lo stress operativo, alimentando così un mito che i fatti smentiscono.