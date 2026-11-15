Napoli e Reggio Calabria, scoperte dallo spazio le zone più calde delle città: lo studio dell’INGV svela dove si concentra il calore

Le città viste dallo spazio rivelano una geografia del calore che non sempre è possibile riconoscere osservandole da terra. A Napoli e Reggio Calabria, le temperature della superficie terrestre non si distribuiscono in maniera uniforme, ma presentano concentrazioni particolarmente elevate in alcune zone del tessuto urbano. A individuare queste differenze è uno studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Università di Trieste, che hanno utilizzato le osservazioni dei satelliti per analizzare il fenomeno delle isole di calore urbane nelle due città. I risultati evidenziano come i centri storici densamente edificati, le aree portuali e gli aeroporti rappresentino i principali punti di concentrazione delle temperature superficiali più elevate, offrendo nuove informazioni sulla distribuzione del calore negli ambienti urbanizzati.

Isole di calore a Napoli e Reggio Calabria: cosa ha scoperto lo studio dell’INGV

Il fenomeno dell’isola di calore urbana è legato alla tendenza delle città a registrare temperature superiori rispetto alle aree circostanti. Si tratta di una caratteristica degli ambienti urbanizzati che può essere studiata attraverso l’osservazione delle temperature della superficie terrestre. È proprio su questo aspetto che si è concentrata la ricerca dell’INGV e dell’Università di Trieste, prendendo in esame due importanti realtà urbane dell’Italia meridionale, Napoli e Reggio Calabria. L’obiettivo dell’analisi è stato ricostruire la distribuzione spaziale delle temperature superficiali, individuando le zone in cui il calore tende a concentrarsi maggiormente e osservando le differenze tra le diverse porzioni del territorio cittadino. La ricerca ha evidenziato una caratteristica comune alle due città: le temperature superficiali più elevate si concentrano soprattutto nelle aree contraddistinte da un’elevata densità di edifici e in alcune infrastrutture urbane. In particolare, le osservazioni hanno consentito di riconoscere le principali anomalie termiche nei centri storici, nelle zone portuali e negli aeroporti. Si tratta di risultati che permettono di descrivere con maggiore precisione il comportamento termico delle superfici urbane e di individuare le porzioni di territorio maggiormente interessate dal fenomeno.

Dieci anni di osservazioni satellitari: il ruolo di Landsat 8 e della Stazione Spaziale Internazionale

Per ricostruire la distribuzione del calore nelle due città, i ricercatori hanno utilizzato una serie decennale di osservazioni del satellite Landsat 8, integrandola con le informazioni più recenti fornite dal sensore ECOSTRESS, installato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’analisi si è basata sui dati acquisiti nel dominio dell’infrarosso termico, che consentono di studiare le temperature della superficie terrestre attraverso il telerilevamento satellitare. L’integrazione delle osservazioni ha permesso di esaminare il fenomeno su una scala temporale estesa, affiancando alle rilevazioni raccolte nel corso di dieci anni le informazioni provenienti da uno strumento capace di distinguere dettagli spaziali più localizzati. Un ruolo particolarmente importante è stato svolto dalle osservazioni satellitari notturne, utilizzate per individuare le aree caratterizzate dalle temperature superficiali più elevate. L’analisi delle immagini termiche ha consentito di riconoscere le principali concentrazioni di calore e di confrontare il comportamento delle differenti zone urbanizzate. La combinazione tra la serie storica di Landsat 8 e i dati di ECOSTRESS costituisce quindi uno degli aspetti centrali della ricerca, perché permette di associare un’osservazione prolungata nel tempo a una maggiore capacità di distinguere gli elementi presenti sul territorio.

Centri storici, porti e aeroporti: dove si trovano le aree più calde

La distribuzione delle temperature rilevata dallo spazio mette in evidenza alcune analogie tra Napoli e Reggio Calabria. In entrambe le città, i punti più caldi emergono soprattutto nei centri storici densamente edificati, dove l’organizzazione del tessuto urbano costituisce una delle caratteristiche principali delle aree analizzate. Accanto ai nuclei storici, le osservazioni individuano concentrazioni di temperature superficiali elevate nelle aree portuali e in corrispondenza degli aeroporti. La presenza di queste zone tra quelle maggiormente interessate dal calore rappresenta uno dei risultati più significativi dello studio, che restituisce una mappatura delle differenze termiche all’interno delle due realtà urbane. Particolarmente interessante è il contributo del sensore ECOSTRESS, la cui maggiore risoluzione spaziale permette di identificare elementi più circoscritti rispetto alle osservazioni su scala più ampia. Tra i dettagli riconoscibili figurano anche le piste aeroportuali, che possono essere individuate nelle immagini termiche grazie alla capacità dello strumento di distinguere caratteristiche localizzate della superficie. Questa possibilità rende più dettagliata la rappresentazione della distribuzione del calore e consente di osservare come le differenze di temperatura possano riguardare anche singole componenti delle infrastrutture urbane.

Le immagini termiche rivelano anche le trasformazioni del territorio urbano

Lo studio non si è limitato all’individuazione delle zone più calde, ma ha preso in considerazione anche la variabilità delle temperature superficiali. L’analisi di queste variazioni ha consentito ai ricercatori di riconoscere alcune aree interessate da trasformazioni del territorio, mostrando un ulteriore ambito di applicazione delle osservazioni satellitari. Tra gli elementi emersi figurano gli interventi edilizi e l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture, individuati nell’ambito dell’esame delle variazioni termiche. Questo aspetto amplia il significato delle informazioni raccolte, perché collega l’osservazione delle temperature superficiali all’evoluzione degli spazi urbani. Le serie di dati satellitari consentono infatti di studiare le differenze termiche e di riconoscere aree nelle quali si sono verificate modificazioni del territorio. La ricerca condotta su Napoli e Reggio Calabria mostra così come le osservazioni nell’infrarosso termico possano contribuire non soltanto alla descrizione delle isole di calore, ma anche all’analisi delle trasformazioni che interessano le superfici delle città.

Ondate di calore e pianificazione urbana: perché i dati satellitari sono importanti

I risultati della ricerca dell’INGV e dell’Università di Trieste assumono particolare rilevanza nell’ambito della pianificazione urbana e delle strategie di adattamento alle ondate di calore. Conoscere la distribuzione delle temperature superficiali significa poter distinguere le aree urbane maggiormente interessate dall’accumulo di calore e disporre di informazioni territoriali utili per individuare le zone potenzialmente più vulnerabili. La mappatura satellitare permette di osservare il fenomeno su scala cittadina, evidenziando differenze che riguardano sia i grandi comparti urbani sia elementi più localizzati delle infrastrutture. In questo contesto, il telerilevamento satellitare si conferma uno strumento utile per approfondire la conoscenza dell’ambiente urbano. Le osservazioni raccolte da Landsat 8 e da ECOSTRESS consentono di descrivere la distribuzione del calore e di associare le informazioni termiche alle caratteristiche delle aree analizzate.

La possibilità di identificare le principali concentrazioni di temperature superficiali elevate offre quindi un supporto conoscitivo alle attività di studio del territorio e alla definizione delle strategie di adattamento al caldo, contribuendo a una comprensione più dettagliata delle condizioni termiche delle città. La ricerca su Napoli e Reggio Calabria evidenzia dunque il contributo delle tecnologie spaziali allo studio dei fenomeni che interessano gli ambienti urbanizzati. Dall’analisi decennale delle osservazioni di Landsat 8 ai dettagli acquisiti dal sensore ECOSTRESS sulla Stazione Spaziale Internazionale, emerge una rappresentazione delle città nella quale la distribuzione delle temperature diventa un elemento essenziale per comprendere le caratteristiche del territorio. Un patrimonio di informazioni scientifiche che può contribuire all’individuazione delle aree urbane più vulnerabili e alla progettazione di interventi di adattamento alle ondate di calore.