Un nuovo osservatorio astronomico entra a far parte del panorama scientifico napoletano. La Scuola Superiore Meridionale e l’Università degli Studi di Napoli Federico II inaugurano il Giordano Bruno Telescope (GBT), il nuovo telescopio installato presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo. Con uno specchio di un metro di diametro, il GBT è tra i telescopi più grandi d’Europa collocati all’interno di un campus universitario. Si tratta di uno strumento di livello professionale, realizzato nell’ambito del progetto scientifico SPACE della Scuola Superiore Meridionale, in sinergia con la Federico II, e finanziato attraverso i fondi PNRR destinati ai laboratori di didattica di eccellenza delle Scuole di Studi Avanzati.

La nuova struttura rappresenta un’importante opportunità per studenti e ricercatori, che potranno utilizzarla per sviluppare attività condivise di didattica, formazione e ricerca astrofisica. Il telescopio affiancherà inoltre il già operativo telescopio de Ritis, dotato di uno specchio da 50 centimetri, ampliando le possibilità di osservazione e sperimentazione scientifica dell’Ateneo.

Il progetto però non si rivolge soltanto alla comunità accademica. Il Giordano Bruno Telescope sarà infatti aperto anche alla cittadinanza in occasione di iniziative ed eventi dedicati alla divulgazione, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza dell’universo e alla cultura scientifica. La sua presenza potrà inoltre favorire nuove collaborazioni con importanti realtà della ricerca nazionale e internazionale, tra cui INAF, ESO, ASI e INFN, oltre che con istituzioni impegnate nella divulgazione scientifica, come Città della Scienza. La giornata inaugurale prevede i saluti istituzionali dei rappresentanti della Scuola Superiore Meridionale e della Federico II, seguiti dagli interventi dei ricercatori, che illustreranno le caratteristiche tecniche dello strumento e le sue potenzialità per la ricerca e la formazione. L’incontro si concluderà con una visita alla stazione osservativa.