Un formaggio dal sapore indistinguibile da quello tradizionale, ma capace di ridurre l’assorbimento del fosforo da parte dell’organismo e con il 30% di sale in meno. Si chiama FriP ed è stato sviluppato per rispondere alle esigenze alimentari delle persone affette da malattie renali, per le quali il consumo di formaggi rappresenta spesso un problema. L’innovazione apre interessanti prospettive anche nell’ambito della salute cardiovascolare, grazie al ruolo che il fosforo svolge nei processi di calcificazione dei vasi sanguigni. Il prodotto può essere realizzato utilizzando latte vaccino, bufalino e ovino, consentendo di applicare questa tecnologia a diverse tipologie di formaggio, dalla mozzarella al pecorino. FriP è stato presentato alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona da Gianluigi Ardissino, nefrologo pediatra della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ideatore del progetto. Una delle caratteristiche più significative dell’iniziativa riguarda la scelta di distribuire gratuitamente il brevetto ai caseifici, favorendo la diffusione della tecnologia e la produzione su larga scala.

Come funziona FriP, il formaggio che riduce l’assorbimento del fosforo

Alla base dell’innovazione c’è una tecnica già utilizzata nella pratica clinica ospedaliera, in particolare nell’alimentazione dei bambini affetti da insufficienza renale. L’intuizione di Ardissino è stata quella di trasferire nei processi produttivi dei caseifici un procedimento basato sull’impiego del carbonato di calcio, un composto capace di legare il fosforo e limitarne l’assorbimento attraverso la mucosa intestinale. “È nato tutto da un’intuizione. Nel biberon del neonato con insufficienza renale noi aggiungiamo un integratore alimentare, il calcio carbonato, che intrappola il fosforo e lo fa precipitare, così che non venga assorbito dalla mucosa intestinale – ha spiegato Ardissino – è una tecnica che usiamo ogni giorno in ospedale per bambini che non possono rinunciare ai latticini, e l’abbiamo portata nei caseifici”. Il trasferimento di questa tecnica dalla medicina alla produzione casearia permette di intervenire sulla disponibilità del fosforo per l’organismo, preservando al contempo le caratteristiche organolettiche dei prodotti. Una possibilità particolarmente importante per le persone con insufficienza renale, costrette a prestare grande attenzione all’assunzione di questo minerale attraverso l’alimentazione quotidiana.

Lo studio sui pazienti in dialisi: i risultati della ricerca del Policlinico di Milano

L’intuizione del nefrologo è stata sottoposta a verifica scientifica attraverso uno studio condotto dal Policlinico di Milano su pazienti in dialisi. La ricerca ha confrontato gli effetti del consumo di FriP con quelli di un formaggio tradizionale, valutando l’andamento della concentrazione di fosforo nel sangue tra una seduta dialitica e quella successiva. Con il consumo del formaggio innovativo, il fosforo nel sangue è aumentato mediamente di 2,4 mg/dL, rispetto ai 2,8 mg/dL registrati con il prodotto tradizionale. La differenza è risultata statisticamente significativa, fornendo un riscontro concreto sull’efficacia del procedimento nel contenere l’incremento della fosforemia nei pazienti sottoposti a dialisi. Un altro elemento emerso dalla sperimentazione riguarda il gradimento dei prodotti. I pazienti coinvolti nello studio hanno infatti apprezzato allo stesso modo il formaggio tradizionale e quello realizzato con la tecnologia FriP. Il risultato assume particolare rilevanza nell’ambito della gestione alimentare delle malattie renali, dove la necessità di rispettare determinate restrizioni dietetiche si confronta quotidianamente con il mantenimento del piacere legato al consumo degli alimenti.

Dalla mozzarella al pecorino: il formaggio con il 30% di sale in meno

La tecnologia FriP non è circoscritta a una singola varietà casearia. Il procedimento può essere applicato a formaggi ottenuti da differenti tipologie di latte, interessando quindi una parte significativa della produzione italiana. Dalla mozzarella ai formaggi ovini come il pecorino, l’obiettivo è mantenere il gusto dei prodotti tradizionali introducendo caratteristiche nutrizionali differenti. Accanto alla riduzione dell’assorbimento del fosforo, il formaggio presenta un’altra peculiarità: un contenuto di sale inferiore del 30% rispetto ai prodotti convenzionali. La presenza del carbonato di calcio contribuisce infatti alla sapidità, consentendo di ridurre la quantità di sale impiegata nella produzione senza compromettere il gusto. “Non esiste prevenzione che non parta dalla tavola – ha proseguito il medico – soprattutto quando si parla di reni, che sono gli spazzini dell’organismo, ma in realtà questo formaggio è ottimo soprattutto per chi non vuole ammalarsi”. La tecnologia ha già trovato applicazione nel settore produttivo nazionale, come sottolineato dallo stesso ideatore: “oggi diverse decine di caseifici in Italia producono formaggi di questo tipo, indistinguibili da quelli standard. Inoltre hanno il 30% di sale in meno, senza pagare un prezzo sul piano del gusto, perché il calcio carbonato è a sua volta un sale e dà sapidità”.

Fosforo e salute cardiovascolare: perché FriP viene definito un formaggio multiorgano

Le potenziali implicazioni dell’innovazione non riguardano esclusivamente la funzionalità renale. L’accumulo di fosforo nell’organismo, soprattutto quando la capacità dei reni di eliminarlo risulta compromessa, è associato anche a problematiche che interessano l’apparato cardiovascolare. Particolare attenzione viene riservata ai processi di calcificazione dei vasi sanguigni, che possono comprometterne l’elasticità e contribuire all’aumento del rischio cardiovascolare. A illustrare questa prospettiva è stato Fabio Borella, responsabile scientifico di Neupharma, la società alla quale la Fondazione Policlinico ha affidato la gestione del progetto. “Il fosforo è drammaticamente importante per la salute cardiovascolare – ha sottolineato – il fosforo, se non viene eliminato, calcifica nei vasi sanguigni e aumenta enormemente il rischio cardiovascolare, anche più del colesterolo”. Proprio da queste considerazioni nasce la definizione di “formaggio multiorgano”, legata alle potenziali implicazioni della salute vascolare sul funzionamento dei diversi distretti dell’organismo. “Proteggendo la circolazione protegge tutti gli organi, perché tutti sono irrorati dal sangue. Se un vaso è meno elastico e più calcificato, l’organo che nutre invecchia molto prima”.

Il brevetto gratuito per i caseifici e il nuovo progetto di ricerca finanziato dal Pnrr

Lo sviluppo di FriP coinvolge anche il mondo della ricerca universitaria e della produzione agroalimentare. Uno studio realizzato in collaborazione con l’Università di Parma ha confermato che l’impiego del carbonato di calcio non altera il processo di produzione del formaggio, un risultato importante per l’introduzione della tecnologia nelle attività dei caseifici. La scelta di distribuire gratuitamente il brevetto alle aziende casearie punta a favorire l’adozione del procedimento da parte dei produttori, valorizzando il trasferimento delle conoscenze maturate in ambito ospedaliero e scientifico all’industria alimentare. Il percorso di ricerca prosegue anche attraverso un nuovo progetto finanziato dal Pnrr, avviato nel 2026 e coordinato dal Policlinico di Milano in collaborazione con la nefrologia del Policlinico di Bari. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passaggio nello sviluppo di una tecnologia nata dalla pratica clinica pediatrica e successivamente applicata alla produzione casearia, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze nutrizionali legate alla salute renale.