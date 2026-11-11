Nasce il Forum MARE, accordo tra Guardia Costiera e ONTM: il 2 dicembre il primo appuntamento

Nasce il Forum MARE, una nuova iniziativa annuale itinerante dedicata alla definizione di strategie e proposte per lo sviluppo sostenibile del sistema marittimo italiano. Il progetto è uno degli elementi centrali del protocollo d’intesa sottoscritto a Roma tra il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Il primo appuntamento previsto nell’ambito della collaborazione si terrà il 2 dicembre a Ravenna, città insignita del titolo di Capitale del Mare. L’accordo, della durata di tre anni, punta a rafforzare la cultura del mare, promuovere la protezione dell’ambiente marino e costiero e favorire un confronto continuativo tra istituzioni, comunità scientifica e operatori economici. L’obiettivo è costruire un percorso di analisi e approfondimento capace di individuare le principali esigenze del settore marittimo nazionale e trasformarle in indirizzi strategici e proposte operative.

Guardia Costiera e ONTM, firmato a Roma il protocollo per la tutela del mare

La firma del protocollo è avvenuta presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo, e del Presidente di ONTM, Roberto Minerdo. Per l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare hanno partecipato anche Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale e Vicepresidente, Vladana Vujošević, componente del Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice per la Puglia, e Annagiulia Randi, Coordinatrice per l’Emilia-Romagna. L’intesa stabilisce un quadro di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di iniziative di divulgazione, studio, ricerca e sensibilizzazione sulle diverse dimensioni del mare, considerate non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche sotto il profilo economico, sociale e istituzionale. Le attività si svilupperanno attraverso seminari, convegni e tavoli di confronto, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, rappresentanti del mondo scientifico, imprese e collettività. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza della navigazione, alla sostenibilità delle attività marittime e portuali e alle relazioni tra le comunità e i territori costieri.

Cos’è il Forum MARE e come funzionerà l’iniziativa annuale itinerante

La principale novità introdotta dalla collaborazione è l’istituzione del Forum MARE – Monitoraggio, Analisi, Regolamentazione ed Elaborazione del sistema mare, concepito come un appuntamento annuale itinerante da proporre alle città designate Capitale italiana del mare. Il Forum sarà uno spazio strutturato di confronto tra istituzioni, ricerca scientifica e sistema produttivo, con il compito di approfondire le questioni strategiche che interessano il comparto marittimo nazionale e favorire l’elaborazione di proposte per il suo sviluppo sostenibile. Tra i temi al centro dei lavori figurano la competitività delle filiere marittime e portuali, la protezione dell’ecosistema marino, la rigenerazione delle aree costiere, l’accessibilità al mare e la formazione. Si tratta di ambiti che coinvolgono direttamente le prospettive dell’economia del mare e il rapporto tra sviluppo delle attività produttive e salvaguardia del patrimonio ambientale. La dimensione itinerante consentirà di valorizzare il contributo delle città ospitanti, inserendo le diverse esperienze territoriali in un percorso nazionale di approfondimento e confronto sulle politiche marittime.

Il Rapporto MARE raccoglierà proposte strategiche e normative per le istituzioni

Un ulteriore elemento del progetto riguarda la realizzazione del Rapporto MARE, il documento nel quale confluiranno le risultanze di ogni edizione del Forum. Il Rapporto raccoglierà analisi, indirizzi strategici e proposte operative e normative, che saranno sottoposti all’attenzione dei decisori pubblici. Il confronto organizzato durante gli appuntamenti annuali sarà quindi accompagnato da un’attività di elaborazione finalizzata a tradurre i contributi raccolti in indicazioni utili per le istituzioni competenti. Il progetto prevede anche il monitoraggio degli sviluppi successivi alle singole edizioni. I risultati di questa attività costituiranno la base dei lavori dell’anno seguente, con l’intento di assicurare continuità alle iniziative e verificare nel tempo l’evoluzione delle questioni affrontate.

Minerdo: “una visione condivisa per la tutela del patrimonio marittimo nazionale”

Il Presidente di ONTM, Roberto Minerdo, sottolinea il significato istituzionale dell’accordo e l’importanza della collaborazione con la Guardia Costiera per la valorizzazione del sistema mare italiano. “La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un passaggio significativo nel percorso di collaborazione istituzionale che ONTM promuove per la tutela e la valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale”, dichiara Roberto Minerdo, Presidente di ONTM. “La collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera assume un particolare rilievo per il ruolo e le competenze che questa Istituzione esprime a servizio del Paese. Con il Forum MARE intendiamo contribuire alla costruzione di una visione condivisa delle priorità del sistema mare, nella convinzione che la protezione dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche debbano procedere attraverso un dialogo costante tra istituzioni e operatori del settore”.

Pescetto: “il Forum MARE dovrà produrre risultati concreti e verificabili”

Sull’organizzazione delle attività e sugli obiettivi del nuovo percorso interviene anche Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale e Vicepresidente dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. “Il protocollo pone le basi per un programma di iniziative che intendiamo sviluppare attraverso un’attività strutturata di pianificazione e coordinamento”, sottolinea Federico Ottavio Pescetto, Direttore Generale e Vicepresidente di ONTM. “Il Forum MARE rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento di lavoro attraverso il quale organizzare il contributo delle diverse componenti del sistema marittimo, valorizzarne le competenze e favorire l’elaborazione di proposte da sottoporre alle istituzioni competenti. L’obiettivo è assicurare continuità alle attività e costruire un percorso capace di produrre risultati concreti e verificabili nel tempo”.

Vujošević: “il Forum coinvolgerà le città designate Capitale italiana del mare”

La dimensione territoriale dell’iniziativa viene evidenziata da Vladana Vujošević, componente del Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice ONTM per la Puglia, che richiama il ruolo delle città designate Capitale italiana del mare nell’organizzazione degli appuntamenti annuali. “Il Forum MARE è una delle iniziative centrali del protocollo tra ONTM e Guardia Costiera. Ogni anno, il Forum proporrà alla città designata Capitale italiana del mare di ospitare il confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese. Il suo valore sarà dare continuità a quel lavoro, raccogliendo nel Rapporto MARE proposte concrete per la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle attività marittime”.

Ravenna, il 2 dicembre il primo appuntamento della collaborazione tra ONTM e Guardia Costiera

Il primo appuntamento previsto nell’ambito del protocollo è in programma a Ravenna il prossimo 2 dicembre. La città romagnola, prima a essere insignita del titolo di Capitale del Mare dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, ospiterà un’occasione di confronto sulle prospettive del sistema marittimo nazionale. Ad annunciare l’iniziativa è Annagiulia Randi, Coordinatrice ONTM per l’Emilia-Romagna, che dichiara: “la prima attività prevista nel protocollo, avrà luogo a Ravenna, la prima città insignita del titolo di Capitale del Mare dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, il prossimo 2 dicembre, occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e ricerca sulle prospettive di sviluppo del sistema marittimo nazionale”. L’appuntamento rappresenterà anche un’opportunità di raccordo con gli obiettivi della nuova collaborazione istituzionale tra Guardia Costiera e ONTM, valorizzando il percorso di iniziative e approfondimenti sviluppato nel corso dell’anno. L’incontro di Ravenna si inserisce così nella prospettiva delineata dall’accordo triennale, che affida al confronto tra istituzioni, ricerca e attività economiche un ruolo centrale nell’elaborazione delle future proposte per la tutela dell’ambiente marino e la crescita sostenibile dell’economia del mare.