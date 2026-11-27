Nuovo episodio di tensione sul fianco orientale della Nato, dove un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia, provocando l’immediata mobilitazione degli aerei da combattimento dell’Alleanza Atlantica. L’incursione si è verificata nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre, nei pressi del confine con la Russia, in un’area particolarmente sensibile per la sicurezza dei Paesi baltici, alla luce delle tensioni legate alla guerra in Ucraina. Secondo quanto reso noto dall’esercito lettone, il velivolo senza pilota “ha sorvolato brevemente il territorio lettone”. L’episodio ha fatto scattare la risposta delle forze impegnate nella protezione dello spazio aereo nazionale e dell’Alleanza Atlantica. Le autorità militari hanno spiegato che “sono stati mobilitati gli aerei da combattimento della missione di pattugliamento aereo della Nato nei Paesi baltici ed è stato dispiegato un drone intercettore delle forze armate nazionali”. La risposta all’incursione ha dunque coinvolto sia i mezzi militari dell’Alleanza sia quelli direttamente a disposizione della Lettonia.

La sicurezza del fianco orientale della Nato e le incursioni dei droni

L’episodio si inserisce nel più ampio quadro delle tensioni che interessano i territori dell’Europa orientale dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio del 2022. Da allora, diversi Paesi confinanti con l’area del conflitto hanno segnalato violazioni del proprio spazio aereo oppure la caduta di droni e missili sul territorio nazionale. Una situazione che ha accresciuto la rilevanza strategica delle attività di sorveglianza e difesa aerea lungo i confini orientali dell’Alleanza Atlantica.

Lettonia, due droni abbattuti dai caccia della Nato nel 2026

Quello registrato nelle ultime ore non è il primo episodio che interessa lo spazio aereo lettone nel corso del 2026. Dall’inizio dell’anno, infatti, due droni sono stati abbattuti sopra la Lettonia dagli aerei da combattimento della Nato. L’Alleanza Atlantica garantisce la protezione dello spazio aereo dei Paesi baltici attraverso la propria missione di pattugliamento, nell’ambito della quale operano anche i caccia mobilitati in occasione della nuova incursione.