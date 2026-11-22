Nuova escalation di tensione tra la NATO e la Russia dopo le recenti violazioni dello spazio aereo della Polonia attribuite a oggetti volanti russi. I rappresentanti dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica discuteranno domani dell’accaduto, che ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del territorio polacco nel contesto della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito dal governo di Varsavia, tre oggetti volanti russi sono entrati nello spazio aereo nazionale durante gli attacchi condotti da Mosca contro l’Ucraina, precipitando successivamente nel sud-est del Paese.

NATO, i 32 Paesi discuteranno delle violazioni russe dello spazio aereo polacco

La questione sarà affrontata domani dai rappresentanti di tutti i 32 Stati membri della NATO. A riferirlo è stato un funzionario dell’Alleanza Atlantica, che ha precisato come l’episodio sarà esaminato nell’ambito delle consultazioni ordinarie. Al centro del confronto ci saranno le recenti incursioni attribuite alla Russia e le circostanze nelle quali gli oggetti volanti hanno attraversato lo spazio aereo di uno Stato appartenente all’Alleanza. La vicenda assume particolare rilevanza per il coinvolgimento diretto del territorio polacco, confinante con l’Ucraina e interessato dalle conseguenze del conflitto in corso.

Polonia, tre oggetti volanti russi precipitati nel sud-est del Paese

Secondo la ricostruzione fornita dal governo polacco, nella giornata di venerdì tre oggetti volanti russi hanno violato lo spazio aereo nazionale mentre erano in corso gli attacchi di Mosca contro l’Ucraina. Dopo essere entrati nello spazio aereo della Polonia, gli oggetti sono precipitati nella parte sud-orientale del Paese. I primi accertamenti hanno consentito di individuare alcune caratteristiche dei velivoli e degli ordigni coinvolti, facendo emergere la presenza di almeno un missile da crociera e di un probabile drone.

Missile russo Kh-101 e probabile drone: i primi accertamenti

Uno degli elementi più significativi emersi dalle verifiche riguarda la possibile identificazione di un missile da crociera russo Kh-101. Secondo i primi accertamenti, almeno uno dei tre oggetti entrati nello spazio aereo polacco apparteneva a questa tipologia di missile. Un altro oggetto sarebbe stato invece probabilmente un drone. L’identificazione, in questo secondo caso, resta formulata in termini di probabilità sulla base delle informazioni inizialmente disponibili. La presenza di un missile da crociera tra gli oggetti precipitati rappresenta uno degli aspetti centrali della vicenda, considerato che la violazione dello spazio aereo polacco si è verificata durante una fase di attacchi russi contro il territorio ucraino.

Donald Tusk accusa Mosca: per la Polonia è una provocazione deliberata

La reazione politica di Varsavia è arrivata dal primo ministro polacco Donald Tusk, che ha accusato direttamente Mosca di aver compiuto una provocazione deliberata. La posizione del premier polacco attribuisce dunque una precisa intenzionalità all’accaduto, collocando le violazioni dello spazio aereo in un quadro di crescente tensione tra la Russia e i Paesi impegnati nel sostegno all’Ucraina. L’accusa di Tusk si inserisce inoltre in una circostanza particolarmente significativa: gli oggetti volanti russi sarebbero entrati nello spazio aereo polacco proprio mentre nel Paese si stava svolgendo un’importante esercitazione militare internazionale legata al sostegno a Kiev.

Coalizione dei volenterosi, in Polonia esercitazione con 2.800 militari di 11 Paesi

Le violazioni denunciate da Varsavia sono avvenute in concomitanza con la prima esercitazione della Coalizione dei volenterosi a sostegno dell’Ucraina, un’iniziativa guidata da Regno Unito e Francia. Alle attività militari partecipavano circa 2.800 militari provenienti da 11 Paesi, impegnati in Polonia nell’ambito dell’esercitazione internazionale. La coincidenza temporale tra le incursioni russe e lo svolgimento delle manovre costituisce un elemento centrale nella valutazione politica espressa dal governo polacco. È proprio in questo contesto che Donald Tusk ha denunciato il carattere deliberato della provocazione attribuita a Mosca.

Russia e NATO, cresce la tensione sul fronte orientale dell’Alleanza

L’episodio riporta al centro dell’attenzione la sicurezza dello spazio aereo della NATO e il rapporto tra le operazioni militari russe contro l’Ucraina e la protezione dei territori degli Stati membri dell’Alleanza Atlantica. Il coinvolgimento della Polonia, la possibile identificazione di un missile Kh-101 e la concomitanza con le esercitazioni della Coalizione dei volenterosi conferiscono alla vicenda una particolare rilevanza militare e diplomatica. Il prossimo passaggio sarà il confronto tra i rappresentanti dei 32 Paesi NATO, chiamati a discutere delle violazioni russe nell’ambito delle consultazioni ordinarie dell’Alleanza. La riunione porterà così all’attenzione comune un nuovo episodio di tensione legato alla guerra in Ucraina e alla sicurezza del territorio polacco.