Il naufragio del Bayesian, affondato il 19 agosto di 2 anni fa al largo di Porticello, nel Palermitano, potrebbe essere stato provocato da una combinazione di vulnerabilità strutturali, condizioni meteorologiche estreme e carenze nelle procedure di sicurezza e nella formazione dell’equipaggio. È quanto emerge dal rapporto conclusivo del Marine Accident Investigation Branch (Maib), l’organismo governativo britannico incaricato di indagare sugli incidenti marittimi che coinvolgono imbarcazioni battenti bandiera del Regno Unito. Nell’affondamento del veliero sono morte 7 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch, proprietario dello yacht.

La relazione, che segue una prima ricostruzione diffusa lo scorso maggio, delinea uno scenario che si discosta da quello al centro dell’inchiesta della Procura di Termini Imerese. Secondo quanto emerso finora, i magistrati, sulla base delle valutazioni dei propri consulenti, attribuirebbero infatti un ruolo determinante alle condotte del comandante e di 2 membri dell’equipaggio, indagati per naufragio e omicidio colposo plurimo. L’indagine penale è ancora in corso e non ha raggiunto una conclusione.

Per gli investigatori britannici, uno degli elementi decisivi sarebbe stato un difetto nella valutazione della stabilità dell’imbarcazione. Il Bayesian presentava una vulnerabilità che non era stata individuata negli studi tecnici utilizzati per approvare lo Stability Information Booklet, il documento che definisce i limiti di stabilità dello yacht e fornisce all’equipaggio le indicazioni necessarie per navigare in sicurezza.

In particolare, non sarebbe stato adeguatamente considerato il rischio che il veliero, senza vele issate e con la deriva sollevata, potesse essere abbattuto da raffiche di vento di eccezionale intensità. Una condizione di pericolo della quale, secondo il Maib, l’equipaggio non era consapevole. Le raffiche che investirono il Bayesian nella notte del naufragio sarebbero state sufficienti a superare il limite di stabilità dell’imbarcazione, impedendole di recuperare la posizione iniziale.

Un altro elemento critico riguarda proprio le procedure di sicurezza. Il libretto tecnico, secondo il rapporto, conteneva indicazioni troppo generiche sulle misure da adottare per preparare lo yacht ad affrontare una tempesta mentre si trovava all’ancora. Una lacuna che avrebbe limitato la possibilità di predisporre adeguatamente l’imbarcazione all’arrivo di condizioni meteorologiche particolarmente severe. La relazione ridimensiona inoltre il ruolo dell’allagamento degli spazi interni nella dinamica dell’affondamento. L’ingresso dell’acqua, infatti, non avrebbe contribuito in maniera significativa al ribaltamento, ma si sarebbe verificato quando lo yacht era già adagiato su un fianco e non era più in grado di raddrizzarsi.

Sotto osservazione anche le informazioni meteorologiche a disposizione dell’equipaggio. Le previsioni relative alla zona di Porticello annunciavano temporali, ma non avrebbero segnalato in maniera adeguata la possibilità di raffiche di vento di intensità eccezionale. Criticità analoghe vengono rilevate nei manuali nautici dell’Ufficio idrografico britannico (Ukho), giudicati insufficienti nella descrizione dei rischi legati ai cosiddetti downburst: violente correnti d’aria discendenti associate ai temporali, capaci di generare improvvise e potentissime raffiche al suolo.

Il Maib individua carenze anche nella formazione professionale dei comandanti di grandi yacht. I programmi britannici in vigore in quel periodo, secondo gli investigatori, non prevedevano conoscenze specifiche sui fattori che possono innescare fenomeni meteorologici estremi. Una lacuna che, insieme alle informazioni incomplete e alle indicazioni operative generiche, avrebbe ridotto la capacità dell’equipaggio di interpretare correttamente i segnali del tempo e riconoscere per tempo la gravità del pericolo.