Navigazione lunare: siglato il contratto tra ASI e Qascom per la nuova missione Collins

Come Michael Collins che nel 1969 vegliava dall’orbita lunare mentre i compagni dell’Apollo 11 camminavano sulla superficie, una nuova tecnologia tutta italiana si prepara a fare lo stesso per guidare le esplorazioni del futuro. L’Italia consolida il proprio ruolo da protagonista nella corsa alla Luna e nello sviluppo delle tecnologie spaziali di nuova generazione. Forte degli storici record raggiunti nel 2025 con la missione LuGRE, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) rilancia la sfida della navigazione cislunare siglando con l’azienda veneta Qascom il contratto per la realizzazione di COLLINS: un ambizioso progetto che porterà in orbita lunare il primo sistema interoperabile capace di far dialogare i segnali satellitari terrestri con le future infrastrutture dedicate al nostro satellite. Dopo aver dimostrato che i segnali GPS e Galileo possono raggiungere la superficie lunare, l’Italia è pronta per il passo successivo: integrare la navigazione terrestre con le nuove reti spaziali.

Siglato il contratto tra ASI e Qascom

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Qascom hanno siglato un contratto per la realizzazione di COLLINS, una nuova missione dedicata allo sviluppo e alla sperimentazione di tecnologie avanzate per la navigazione lunare, che segna un’ulteriore tappa nel percorso avviato con LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment). Il contratto è stato firmato dal direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, e dall’amministratore delegato e fondatore di Qascom, Alessandro Pozzobon, alla presenza del Commissario dell’ASI, amb. Mario Cospito, e di Oscar Pozzobon, co-fondatore e amministratore di Qascom.

Il nome stesso della missione è particolarmente evocativo: come l’astronauta Michael Collins, nella missione Apollo 11, restò in orbita attorno alla Luna mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano sulla superficie, così la nuova missione porterà in orbita lunare il primo payload interoperabile GNSS/LunaNet, sviluppato da Qascom per conto dell’ASI e ospitato a bordo dell’orbiter lunare Elytra Dark di Firefly Aerospace, nell’ambito della missione Blue Ghost 3.

L’obiettivo della missione COLLINS

Basato su un ricevitore di nuova generazione, COLLINS avrà l’obiettivo di dimostrare l’utilizzo integrato dei sistemi di navigazione satellitare terrestri GPS e Galileo e le nuove infrastrutture dedicate alla Luna, tra cui Moonlight, il programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo sviluppo di servizi di comunicazione e navigazione lunare. La sperimentazione si inserisce nell’ambito dell’architettura LunaNet, concepita per favorire l’interoperabilità tra i diversi sistemi di comunicazione e navigazione lunare.

Sulla scia di LuGRE

COLLINS raccoglie l’eredità tecnologica di LuGRE, la missione congiunta ASI–NASA che nel 2025 ha raggiunto risultati senza precedenti nell’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestri oltre l’orbita terrestre. Sviluppato da Qascom per conto dell’ASI, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, il payload fu ospitato a bordo del lander Blue Ghost 1, realizzato da Firefly Aerospace nell’ambito del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA.

Nel corso della missione, il ricevitore italiano LuGRE acquisì segnali delle costellazioni GPS e Galileo fino a circa 410.000 chilometri dalla Terra, stabilendo nuovi record di distanza per la ricezione dei segnali GNSS. Dopo l’allunaggio del 2 marzo 2025, LuGRE dimostrò inoltre per la prima volta la possibilità di acquisire e utilizzare questi segnali sulla superficie lunare, proseguendo le proprie attività per circa 14 giorni terrestri e raccogliendo dati fondamentali per lo sviluppo dei futuri sistemi di navigazione lunare.

Un ulteriore avanzamento tecnologico con COLLINS

Partendo dai risultati raggiunti da LuGRE, COLLINS punta ora a compiere un ulteriore avanzamento tecnologico, passando dalla dimostrazione dell’utilizzo dei segnali GNSS terrestri anche sulla Luna alla sperimentazione della loro interoperabilità con le nuove infrastrutture di navigazione lunare. L’obiettivo è contribuire alla realizzazione di un sistema di navigazione integrato, capace di supportare le future missioni nello spazio cislunare.

I commenti

“COLLINS è davvero un nome evocativo per le missioni lunari, non solo perché è stato uno degli astronauti della mitica missione lunare del 1969 ma anche perché era nato in Italia“, ha sottolineato il Commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, ambasciatore Mario Cospito. “La Luna è quindi nelle corde del nostro Paese con un ruolo sostanzioso nel programma NASA Artemis. La firma di oggi è una ulteriore conferma dell’impegno dell’ASI nel contribuire all’esplorazione della Luna. Dopo il successo di LuGRE con Collins andremo oltre sperimentando anche i segnali dello standard Lunanet, nato per favorire l’interoperabilità fra sistemi secondo le richieste dall’architettura ARTEMIS. La missione sarà anche un primo esempio di co-investimento pubblico-privato in una missione lunare italiana. Un impegno reso possibile grazie alla capacità imprenditoriale di QASCOM che contribuirà attraverso l’acquisizione dei servizi di hosting sull’orbiter Elytra Dark del provider Firefly. L’Italia, attraverso l’ASI e l’industria nazionale, si conferma quindi ancora una volta protagonista dell’esplorazione lunare ed in particolare afferma sempre più la propria leadership a livello internazionale nel settore della navigazione satellitare”.

“Questa missione rappresenta un’opportunità senza precedenti”, affermano Oscar ed Alessandro Pozzobon, AD e fondatori di Qascom, “in quanto sarà il primo esperimento che dimostrerà la capacità integrata di Galileo e Moonlight, i due sistemi Europei che saranno fondamentali per tutti i futuri viaggi cislunari e sulla superficie lunare, e di cui l’Italia è uno dei maggiori contributori. Il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana in questo esperimento è di strategica importanza per il mantenimento della leadership Europea ed internazionale nell’emergente mercato lunare, uno dei settori in più forte crescita in ambito spaziale”.