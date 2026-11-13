Negoziati sul clima, dalla nota di sintesi della COP31 un bilancio in chiaroscuro: forti divisioni ma passi avanti sulla soglia di 1,5°C

La scorsa notte, la Presidenza australiana della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, ha pubblicato una nota di sintesi che raccoglie le diverse posizioni espresse dagli stati durante le consultazioni degli ultimi giorni sulla Cover Decision, il documento politico finale della Conferenza. Fino a sabato 14 novembre, le parti potranno inviare i propri commenti e contributi, su cui la Presidenza elaborerà una prima bozza all’inizio della prossima settimana. Lo scrive il think tank sul clima Ecco in un comunicato da Antalya.

Tra divisioni e segnali importanti

“Il documento riflette le profonde divisioni emerse nei primi giorni di consultazioni, ma contiene anche alcuni segnali importanti – scrive Ecco -. Tra questi, la necessità di rispondere al superamento della soglia di 1,5°C, limitandone durata e intensità; il riferimento all’attuazione degli impegni del primo Global Stocktake sulla transizione dai combustibili fossili; il riferimento alle roadmap su fossili e foreste lanciate dalla Presidenza della COP30 di Belem; e la menzione del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul cambiamento climatico”. “Compaiono anche riferimenti alla riduzione delle emissioni da metano e – prosegue Ecco – l’obiettivo di portare la quota dell’elettricità nei consumi finali di energia al 35% a livello globale entro il 2035, accompagnato dall’accelerazione delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e degli investimenti nelle reti e nello stoccaggio oltre che da adeguati finanziamenti”.

“Restano tuttavia formulazioni problematiche – conclude il think tank -, tra cui il richiamo alla neutralità tecnologica, alla necessità di non indicare obiettivi specifici per settori o fonti energetiche, e riferimento al paragrafo 29 del Global Stocktake sui combustibili di transizione, che rischia di aprire la strada a nuova generazione elettrica da gas”.