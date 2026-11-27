Questo El Niño si sta rivelando estremamente intenso. Gli esperti avvertono che il Super El Niño in rapida evoluzione ha provocato un rialzo termico senza precedenti in alcune zone dell’Oceano Pacifico, con il potenziale di amplificare gli effetti a livello globale. “Un’anomalia della temperatura superficiale del mare di +10°C vicino alle Galapagos e al largo delle coste del Perù”, ha annunciato su X il meteorologo Ryan Maue. “Siamo di fronte a un Mega El Niño”. È stata diffusa una mappa che mostra una vasta area di acque insolitamente calde, estesa lungo il Pacifico equatoriale, dalle coste del Sud America verso il Pacifico centrale. Basata sui dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), la rappresentazione cartografica evidenzia in rosso e bianco le regioni con temperature superiori alla media, mentre le zone più fredde appaiono in blu. Gli hotspot più caldi, determinati dalle temperature superficiali del mare associate a questo “Mega El Niño”, hanno raggiunto il picco di circa 10°C sopra la norma.

Numeri senza precedenti

È importante precisare che tale valore riguarda un’area circoscritta e non riflette le anomalie dell’intera regione del Pacifico centrale, dove le temperature si attestano comunque su valori di circa 3-4°C sopra la media. Ciononostante, si tratta di numeri senza precedenti. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, gli esperti prevedono che, tra novembre e gennaio, le temperature potrebbero salire fino a oltre sei volte i livelli riscontrati durante un tipico evento El Niño. Ciò potrebbe intensificare gli impatti di questo fenomeno climatico, che finora ha già causato incendi in Indonesia, la carenza di piogge monsoniche cruciali in India e alterazioni nelle reti alimentari acquatiche.

“Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto questo El Niño possa rivelarsi potenzialmente catastrofico”, ha avvertito su X la climatologa Rebekah Jones. Secondo l’esperta, questa anomalia climatica potrebbe arrivare a superare il record di 3,5°C registrato durante l’evento El Niño del 1877, al quale fu attribuita la morte di 50 milioni di persone, pari al 3-4% della popolazione mondiale di allora.

Cos’è El Niño?

El Niño è un fenomeno climatico naturale in cui acque superficiali insolitamente calde si diffondono nel Pacifico tropicale centrale e orientale. El Niño si sviluppa quando gli alisei, che normalmente spingono l’acqua calda verso ovest, si indeboliscono, consentendo all’acqua più calda di propagarsi verso est. Le ultime osservazioni del Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’Unione Europea indicano che, nel mese di ottobre, alcune zone della costa peruviana e le acque a ovest delle Galapagos hanno registrato anomalie termiche comprese tra i 6 e i 7°C.

El Niño 2026 sarà il più intenso mai registrato?

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha dichiarato che il fenomeno si è intensificato notevolmente. L’anomalia termica nella regione “Niño 3.4”, nel Pacifico centrale, ha raggiunto i 2,5°C, mentre nella regione “Niño 1+2”, situata più a est, si sono registrati valori superiori alla norma di 4,4°C. Secondo le stime della NOAA, esiste una probabilità di circa il 60% che questo evento superi i precedenti record di intensità di El Niño rilevati dal 1950, inclusi i potenti episodi del 1997-98 e del 2015-16.

Anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha avvertito che questo evento potrebbe rivelarsi uno dei più intensi mai registrati. Le previsioni dell’agenzia meteorologica delle Nazioni Unite indicano che nel Pacifico centrale e orientale si raggiungeranno temperature record, con una probabile persistenza del fenomeno fino a marzo 2027. Dato che il fenomeno dovrebbe rimanere attivo fino al 2027, i suoi effetti potrebbero contribuire ulteriormente al riscaldamento globale nei mesi a venire. El Niño rilascia nell’atmosfera il calore accumulato nell’oceano tropicale, rendendo potenzialmente il 2027 un anno ancora più caldo.