La vasta struttura stellare in rotazione vicino al centro della Via Lattea, la cosiddetta ‘barra galattica’, è capace di generare enormi fronti d’urto che attraversano le nubi di gas, comprimendole fino a creare le condizioni ideali per la nascita di nuove stelle. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori dell’Università di Sydney, potrebbe ridisegnare la mappa della galassia, mettendo perfino in discussione la natura di uno dei suoi bracci a spirale, il braccio del Regolo (così chiamato perché, visto dalla Terra, si trova in corrispondenza della costellazione del Regolo).

“La barra galattica è difficile da osservare, sia a causa della nostra posizione all’interno della galassia, sia per la presenza di polveri che ne oscurano la visuale. Di conseguenza – spiega la ricercatrice Hillary Davis – le caratteristiche di questa barra sono state oggetto di un acceso dibattito scientifico“.

Un fenomeno insolito nella Via Lattea

Nelle galassie barrate a noi vicine, la formazione stellare risulta spesso soppressa lungo questi fronti d’urto. La ricerca suggerisce invece che la nostra galassia potrebbe essere diversa. “Riteniamo che, nel caso della Via Lattea, lungo il fronte d’urto della barra sia in corso un processo di formazione stellare; un fenomeno piuttosto insolito per la maggior parte delle barre presenti nelle galassie a noi vicine“, afferma Davis.

I ricercatori sono giunti a questa conclusione confrontando sofisticate simulazioni al computer dell’evoluzione galattica su scale temporali di miliardi di anni con osservazioni astronomiche di ‘maser‘, ovvero sorgenti naturali di emissioni a microonde concentrate, associate a regioni in cui si stanno formando stelle massicce. “Abbiamo riscontrato che i maser, in precedenza associati al braccio del Regolo, si allineano perfettamente con il fronte d’urto previsto dalle nostre simulazioni“, continua Davis. “Ciò suggerisce che almeno una parte del cosiddetto braccio del Regolo potrebbe non essere affatto un braccio a spirale, bensì una regione di formazione stellare situata lungo il bordo d’attacco della barra galattica”.