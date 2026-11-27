Un volo notturno per garantire cure immediate a un neonato di appena 8 giorni, in imminente pericolo di vita. Si è concluso nelle prime ore di questa notte il trasporto sanitario d’urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare, che ha trasferito il piccolo paziente da Cagliari a Milano a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, si è reso necessario per consentire il ricovero tempestivo del neonato presso la Clinica Mangiagalli di Milano. L’operazione è stata coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la struttura operativa dell’Aeronautica Militare che gestisce questo tipo di interventi. L’autorizzazione è arrivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente per il coordinamento delle attivazioni della flotta aerea di Stato impegnata nei trasporti sanitari e nelle missioni di soccorso.

L’aereo è decollato dall’aeroporto di Cagliari poco dopo le 01:30, con a bordo il neonato, i genitori e un’équipe medica incaricata di assicurare assistenza e monitoraggio costanti durante il trasferimento. L’atterraggio a Milano Linate è avvenuto alle 03:10. Ad attendere il piccolo c’era il personale del 118, che ha provveduto al successivo trasferimento in ambulanza all’Ospedale Mangiagalli, dove il neonato è stato affidato alle cure dei sanitari.

La missione conferma il ruolo della flotta dell’Aeronautica Militare nei trasporti sanitari salvavita. I reparti di volo sono operativi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con equipaggi e velivoli pronti a intervenire anche in tempi molto brevi. Oltre ai pazienti in condizioni di imminente pericolo di vita, le missioni riguardano il trasporto di organi, équipe mediche e il supporto alle operazioni di soccorso su tutto il territorio nazionale.