Nepal, scontro tra elicotteri ai piedi dell’Everest: un morto e 2 feriti | VIDEO

L’incidente è avvenuto nei pressi di Pheriche, a 4.200 metri di altitudine. I velivoli stavano trasportando escursionisti durante la stagione dei trekking

  • di Filomena Fotia
  • 3 Nov 2026 | 08:20
Nepal, scontro tra elicotteri ai piedi dell'Everest

Tragedia in Nepal: 2 elicotteri si sono scontrati durante le manovre di atterraggio nei pressi del campo base dell’Everest. Il bilancio provvisorio è di una vittima e due feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’incidente è avvenuto nella zona di Pheriche, a circa 4.200 metri di altitudine. A perdere la vita è stato un turista indiano di 47 anni. Tra i feriti figurano un passeggero neozelandese, trasferito nella capitale Kathmandu per ricevere cure mediche, e il pilota nepalese, medicato sul posto.

I 2 velivoli erano impegnati nel trasporto di escursionisti che avevano raggiunto la zona del campo base dell’Everest. Non è ancora chiaro quante persone si trovassero complessivamente a bordo degli elicotteri al momento dello schianto. Nella regione, dove non esistono strade, gli elicotteri rappresentano un mezzo fondamentale per riportare a valle turisti e guide colpiti da malori o stanchezza a causa del freddo e dell’altitudine. L’incidente si è verificato durante una delle stagioni più frequentate dagli appassionati di trekking. Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, il miglioramento delle condizioni meteorologiche aveva consentito a migliaia di escursionisti di riprendere il cammino. Il percorso verso il campo base dell’Everest richiede fino a 2 settimane: parte dalla pista di atterraggio di Lukla e raggiunge i 5.300 metri di quota. Un itinerario suggestivo, ma impegnativo, che ogni anno attira visitatori da tutto il mondo.

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