Il 25 novembre segna un passaggio storico per il settore delle neurotecnologie. La Food and Drug Administration (FDA) ha concesso a Neuralink l’autorizzazione per avviare il LINK Pivotal Study, il primo studio clinico decisivo dedicato a un’interfaccia cervello-computer (BCI) impiantabile negli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato in merito alla decisione dell’agenzia statunitense, la sperimentazione ha l’obiettivo di valutare in modo rigoroso sia la sicurezza sia l’efficacia del dispositivo su persone affette da paralisi grave causata dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il termine “pivotal” riveste un’importanza cruciale nel percorso regolatorio americano. A differenza delle fasi preliminari di fattibilità, uno studio di questo tipo è progettato per raccogliere i dati clinici definitivi necessari a sostenere una futura richiesta di approvazione commerciale. Per l’azienda fondata da Elon Musk si tratta quindi del banco di prova più severo affrontato finora, chiamato a dimostrare che la tecnologia può funzionare in modo affidabile e sicuro su una scala più ampia rispetto ai primi casi pilota.

Come funziona il chip N1 impiantato dal robot chirurgico R1

Il cuore della sperimentazione è il chip N1, un dispositivo miniaturizzato progettato per registrare l’attività neurale direttamente dall’interno del cervello. L’impianto è composto da 1.024 elettrodi distribuiti su 64 filamenti ultrasottili, più sottili di un capello umano, che vengono inseriti con estrema precisione nella corteccia motoria, l’area cerebrale responsabile della pianificazione e dell’esecuzione dei movimenti volontari. Data la delicatezza microscopica di questi filamenti e la necessità di evitare i vasi sanguigni cerebrali durante l’inserimento, l’operazione non viene eseguita manualmente da un chirurgo, ma è affidata al robot R1, un sistema chirurgico automatizzato sviluppato appositamente da Neuralink. Una volta posizionati gli elettrodi, i segnali elettrici emessi dai neuroni vengono captati dal chip e trasmessi in modalità wireless a un decodificatore software. Questo algoritmo interpreta in tempo reale le intenzioni di movimento del paziente e le trasforma in comandi digitali, permettendo di spostare un cursore sullo schermo e di interagire con computer o dispositivi elettronici esclusivamente attraverso il pensiero.

I risultati preliminari tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito

Il via libera della FDA non arriva dal nulla, ma poggia sulle fondamenta costruite da Neuralink nel corso degli ultimi anni di sperimentazioni preliminari. Alle spalle del nuovo studio pivotal c’è infatti il lavoro svolto con oltre trenta partecipanti reclutati tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito, un bacino di dati che ha consentito ai ricercatori di affinare sia le procedure chirurgiche sia gli algoritmi di decodifica neurale. Nei resoconti precedenti diffusi sull’andamento dei test, alcuni volontari dotati dell’impianto erano riusciti a raggiungere prestazioni di grande rilievo comunicativo, arrivando a scrivere fino a 40 parole al minuto tramite il pensiero. Per persone che hanno perso quasi completamente la capacità di muoversi e parlare a causa di malattie neurodegenerative o lesioni spinali, la possibilità di recuperare una comunicazione fluida e autonoma rappresenta un cambiamento radicale nella qualità della vita quotidiana.

Autorizzazione alla sperimentazione ma non alla vendita: i limiti attuali

Nonostante la portata dell’annuncio, le fonti regolatorie e cliniche sottolineano con chiarezza che il provvedimento del 25 novembre riguarda esclusivamente l’avvio di uno studio clinico e non costituisce in alcun modo un’autorizzazione alla commercializzazione. Il dispositivo N1 rimane a tutti gli effetti un impianto sperimentale, accessibile soltanto all’interno di protocolli di ricerca strettamente monitorati e sottoposti alla supervisione medica e regolatoria. Prima che un’interfaccia cerebrale di questo genere possa essere venduta o prescritta su larga scala negli ospedali, Neuralink dovrà completare l’intero iter del LINK Pivotal Study, dimostrare la stabilità dell’impianto nel medio e lungo periodo e sottoporre i risultati completi a una nuova valutazione da parte della FDA. Si tratta di un percorso che richiede tempo, rigore metodologico e una documentazione dettagliata di ogni singolo evento avverso.

Le criticità tecniche e il dibattito sulle alternative non invasive

Accanto all’entusiasmo per il traguardo regolatorio, nella comunità scientifica restano aperte diverse riserve. Un rapporto del gennaio 2026 ha evidenziato che le prestazioni del sistema variano in modo significativo da un paziente all’altro, dimostrando che l’efficacia dell’interfaccia non è ancora uniforme. Lo stesso documento ricorda inoltre un problema tecnico già emerso nel primo partecipante umano, nel quale alcuni filamenti si erano parzialmente ritratti dal tessuto cerebrale dopo l’intervento, riducendo il numero di elettrodi attivi e costringendo il team a compensare la perdita di segnale tramite aggiornamenti software.

Su questo fronte si concentrano le osservazioni di diversi esperti indipendenti. Tra i critici più autorevoli figura Surjo Soekadar, neuroscienziato dell’ospedale universitario Charité di Berlino, il quale ha sottolineato come l’azienda tenda a diffondere poche informazioni pubbliche sulle complicanze cliniche riscontrate durante i test. Secondo Soekadar, inoltre, è fondamentale valutare con attenzione il rapporto tra rischi e benefici per ciascun paziente, poiché tecnologie già consolidate e non invasive come l’eye tracking (il tracciamento oculare) consentono comunque di controllare dispositivi digitali e comunicare, risparmiando a molte persone i rischi inevitabilmente legati a un intervento di neurochirurgia.

Le prospettive future per le interfacce cervello-computer

L’avvio del LINK Pivotal Study apre comunque una fase inedita per l’intera medicina neurologica. Il confronto tra le potenzialità di un accesso diretto ai segnali della corteccia motoria e la sicurezza delle soluzioni esterne non invasive sarà al centro del dibattito clinico dei prossimi anni. Se Neuralink riuscirà a dimostrare con dati trasparenti che il chip N1 garantisce benefici duraturi e un profilo di rischio accettabile per i pazienti con SLA, lo studio autorizzato dalla FDA potrebbe definire il nuovo standard per il futuro delle interfacce cervello-computer; in caso contrario, le perplessità sollevate dalla comunità scientifica imporranno una profonda riflessione sui limiti della neurotecnologia impiantabile.