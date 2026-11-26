Il primo freddo invernale sta interessando da giorni l’Europa centro-orientale. In queste ore fitte nevicate interessano fino in pianura l’Austria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e l’Ungheria settentrionale. L’arrivo dell’inverno ha provocato pesanti disagi alla circolazione in gran parte dell’Austria. Secondo l’agenzia Apa, le regioni più colpite sono la Bassa Austria, la Carinzia e il Tirolo. Tra l’altro, sono stati chiusi la tangenziale esterna di Vienna e il tunnel del Karawanken tra la Carinzia e la Slovenia, mentre forti rallentamenti si sono registrati sull’autostrada del Sud tra Graz e Villaco e a tratti sull’autostrada dei Tauri nel Salisburghese e in Carinzia. L’automobilclub austriaco Öamtc ha sconsigliato di mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Anche in Tirolo, la neve ha causato incidenti e code, con traffico a rilento sul versante austriaco dell’autostrada del Brennero. Disagi anche per il traffico ferroviario: la linea tra Sillian, nel Tirolo orientale, e San Candido, in Alto Adige, è stata interrotta ed è stato istituito un servizio sostitutivo con autobus.