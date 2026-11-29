La neve è tornata a interessare vaste aree della Bulgaria proprio negli ultimi giorni di novembre, complicando gli spostamenti e mettendo sotto pressione la rete stradale e i servizi locali. Le precipitazioni, accompagnate da vento forte e temperature in diminuzione, hanno favorito nevicate, accumuli e raffiche capaci di ridurre rapidamente la visibilità, mentre in diversi tratti la circolazione è stata rallentata o limitata, soprattutto per i mezzi pesanti.

La situazione si è estesa a numerose regioni del Paese e ha richiesto l’impiego di oltre 430 mezzi spazzaneve lungo la rete stradale nazionale. In alcune località sono stati segnalati veicoli in difficoltà, alberi caduti e interruzioni dell’elettricità. Le criticità non sono state però identiche ovunque: l’intensità delle precipitazioni, il vento e la quota hanno determinato differenze anche marcate tra una zona e l’altra.

Allerte per neve, vento e temperature sotto zero

La giornata odierna è stata indicata dal Servizio meteorologico nazionale bulgaro come una fase da seguire con attenzione. L’istituto aveva diramato allerte di livello giallo e arancione per nevicate significative, accumulo di neve e vento da nord-est forte e localmente tempestoso, oltre a un avviso per le temperature massime negative. Il quadro previsto comprendeva quindi più fattori di rischio contemporaneamente, una combinazione che può rendere la viabilità insidiosa anche quando la neve al suolo non raggiunge grandi spessori.

Secondo le previsioni ufficiali, le nevicate avrebbero continuato a interessare il Paese, con fenomeni più intensi nell’area dei monti Rila e Rodopi. Dal nord, invece, le precipitazioni erano attese in graduale attenuazione, fino a cessare nel pomeriggio nella pianura danubiana. Nel nord della Bulgaria e sulle alture occidentali le massime previste erano comprese tra -4 e -2°C, mentre a Sofia si attendevano circa -2 °C. Lungo la costa del Mar Nero le temperature sarebbero rimaste prossime allo zero o poco sopra.

Il vento da nord-est rappresentava un elemento importante, soprattutto nella Bulgaria orientale, in Dobrugia e sui passi montani. In queste aree la neve sollevata e ridistribuita dalle raffiche può formare cumuli e lingue di neve sulla carreggiata, ridurre la visibilità e rendere irregolari le condizioni di transito. In montagna, dove erano previste nevicate intense e vento orientale burrascoso, il servizio meteorologico segnalava anche il rischio di bufere, accumuli e condizioni favorevoli al congelamento.

Limitazioni per i camion e interventi sulle strade

Le autorità hanno disposto restrizioni temporanee per i veicoli pesanti in vari tratti, in modo da consentire le operazioni di sgombero e ridurre il rischio che camion bloccati interrompessero il traffico. Tra le limitazioni segnalate figuravano quelle sulla strada I-1 tra Botevgrad e Mezdra e su un tratto dell’autostrada Hemus nella regione di Loveč; la circolazione era stata inoltre limitata sulla strada tra Shipkovo e Ribaritsa, dal chilometro 13 al chilometro 36, per consentire le operazioni di pulizia.

Le cronache locali hanno riferito di mezzi pesanti in difficoltà e di strade interessate da accumuli e neve spinta dal vento, in particolare lungo alcune direttrici della Bulgaria settentrionale. La situazione è stata affrontata con interventi progressivi: le restrizioni possono essere introdotte o rimosse in base all’evoluzione delle precipitazioni, allo stato del fondo stradale e alla possibilità per i mezzi di manutenzione di operare in sicurezza. Per questo, le informazioni sulla viabilità possono cambiare nel giro di poche ore.

Oltre 430 mezzi hanno lavorato sulla rete repubblicana, mentre le amministrazioni locali hanno impiegato la propria dotazione per mantenere percorribili le strade comunali. In alcune zone della regione di Razgrad, per esempio, sono stati segnalati circa 5-7 centimetri di neve e la presenza di alberi caduti. Si tratta di un dato locale, che non descrive l’intero Paese: nelle aree montane e nei settori interessati dalle precipitazioni più abbondanti erano attesi accumuli ben maggiori.

Blackout e alberi caduti: gli effetti del vento e della neve bagnata

Le difficoltà non hanno riguardato soltanto la circolazione. Nella regione di Loveč sono state segnalate interruzioni della corrente in località appartenenti a diversi comuni, mentre altre segnalazioni di guasti e alberi abbattuti sono arrivate da varie aree del Paese. Quando neve e vento agiscono insieme, il peso depositato sui rami e le raffiche possono danneggiare la vegetazione e le linee elettriche, soprattutto nei settori esposti o nei centri abitati circondati da alberi.

Le notizie sugli incidenti vanno lette con cautela e riferite al luogo e all’orario dei singoli episodi: le cronache del 28 novembre hanno riportato diversi sinistri e situazioni di traffico difficili, con persone ferite in alcuni incidenti. Non è quindi corretto generalizzare dicendo che non vi siano stati feriti in tutta la Bulgaria; il quadro è variato da un episodio all’altro e gli aggiornamenti sono stati diffusi nel corso della giornata.

Perché pochi centimetri possono bastare a bloccare una strada

La difficoltà di una nevicata non dipende soltanto dall’altezza della neve al suolo. Conta quanto rapidamente si accumula, se il fondo era già freddo, se le precipitazioni sono accompagnate da vento e quanto a lungo le condizioni restano sfavorevoli. Una nevicata intensa può coprire in breve tempo la segnaletica orizzontale e ridurre l’aderenza; le raffiche possono poi spostare la neve, creando tratti molto diversi a distanza ravvicinata, mentre le temperature negative favoriscono la formazione di ghiaccio sulle superfici già bagnate.

Anche la presenza di spazzaneve non significa che ogni strada rimanga immediatamente libera. I mezzi devono procedere lungo itinerari estesi e, durante le precipitazioni continue, una carreggiata appena pulita può tornare coperta in poco tempo. Inoltre, un camion che perde aderenza o rimane bloccato su una salita può fermare il traffico e impedire il passaggio della stessa attrezzatura che dovrebbe ripristinare la viabilità.

Una parentesi invernale annunciata dalle allerte

La nevicata ha riportato condizioni pienamente invernali in Bulgaria, ma il peggioramento non era del tutto imprevisto: il servizio meteorologico aveva già emesso avvisi per neve, vento e temperature massime sotto zero. La rapidità con cui la situazione è diventata difficile sulle strade mostra quanto sia importante considerare non soltanto la previsione della neve, ma anche la sua intensità, il vento, la quota e il rischio di ghiaccio.

Per chi deve mettersi in viaggio, le raccomandazioni delle autorità sono di verificare gli aggiornamenti stradali prima della partenza, utilizzare un veicolo adeguatamente preparato per l’inverno, ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza. Nei tratti con visibilità ridotta o neve spinta dal vento, è opportuno evitare sorpassi e manovre brusche e non ostacolare i mezzi di sgombero. Se il viaggio non è necessario, rinviarlo può essere la scelta più prudente durante le fasi più intense del maltempo.