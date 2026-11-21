Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta ‘gialla’ (criticità ordinaria) per valanghe sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera – dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando per le aree del Monte Bianco e del Gran San Bernardo – valido per la giornata di domani, domenica 22 novembre. Dal punto di vista meteorologico, attesa “domattina neve a 700-800 metri, massimo 30-35 centimetri a 1500 metri” sulla dorsale di confine, “20-30 centimetri” nella vallata centrale e nelle valli delle Gran Paradiso, “meno altrove. Domani pomeriggio vento forte in montagna con foehn nelle valli“.

In particolare, “gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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