In Tirolo, soprattutto lungo la cresta di confine con l’Italia, il pericolo di valanghe localmente è marcato (grado 3 di 5) a causa di strati deboli di lunga durata. A seguito delle nevicate e delle previsioni di bel tempo per oggi e domani, molti sportivi saranno attratti dalle zone sciistiche di alta quota. Nelle regioni lungo la cresta principale delle Alpi, dove dalla fine di ottobre si è sviluppato un manto nevoso già piuttosto complesso per la stagione, con diversi strati deboli, attualmente sussiste un pericolo valanghe marcato al di sopra dei 2600 metri circa. Poiché il rischio valanghe rappresenta una combinazione tra il pericolo valanghe e le relative conseguenze (molte persone si trovano in zone esposte al pericolo di valanghe), il bollettino “Valanghe.report” prevede un rischio valanghe elevato.