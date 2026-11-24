L’imminente peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’arco alpino determina le prime limitazioni alla circolazione stradale in Piemonte. A partire dalle ore 20 di oggi, martedì 24 novembre 2026, sarà chiusa al transito la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”, in provincia di Cuneo, lungo il tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato con la Francia. Il provvedimento è stato adottato in previsione delle nevicate attese nelle prossime ore, con accumuli di neve al suolo sull’arco alpino. La chiusura interesserà il tratto della statale compreso tra il chilometro 53,330, nel territorio di Argentera, e il chilometro 59,708, in corrispondenza del confine francese. La limitazione riguarderà dunque oltre sei chilometri dell’arteria stradale che attraversa la Valle Stura di Demonte e raggiunge il valico internazionale del Colle della Maddalena, interrompendo il collegamento transfrontaliero attraverso questo passo alpino.

Maltempo sulle Alpi: il bollettino di Arpa Piemonte

La decisione è stata adottata sulla base del bollettino di vigilanza meteorologica di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche, che indicano la presenza di neve al suolo sull’arco alpino a partire dalle prossime ore. La misura ha carattere preventivo ed è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche. La chiusura della statale 21 resterà in vigore fino a cessata necessità. La riapertura al traffico sarà disposta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione, consentendo il ripristino dei collegamenti stradali tra il territorio cuneese e la Francia attraverso il valico alpino.

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