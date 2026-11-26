La neve che sta cadendo abbondante sulle Alpi determina qualche disagio sul fronte della circolazione tra l’Italia e i Paesi vicini. A causa della presenza di neve sul versante svizzero, il traforo del Gran San Bernardo è momentaneamente chiuso ai mezzi pesanti. Il collegamento internazionale resta percorribile agli altri mezzi di trasporto. Traffico consentito a tutte le categorie di veicoli, invece, al traforo del Monte Bianco, dove comunque sul lato francese è segnalato da questa mattina un ‘codice giallo’ per “neve in atto con intensità debole o media, e senza effetti sul deflusso del traffico“.