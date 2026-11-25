Nuove nevicate stanno interessando da diverse ore il Trentino-Alto Adige, imbiancando le Dolomiti e portando l’inverno sulle montagne della regione. Il peggioramento arriva in una settimana particolarmente attesa dagli appassionati di sci, in vista dell’apertura dei primi comprensori prevista per il prossimo weekend. La quota neve, in alcune zone, è scesa fino a 700 metri di quota, mentre oltre i 1.500 metri sono attesi accumuli compresi tra i 20 e i 40 cm. Condizioni che contribuiranno a migliorare il manto nevoso in vista dell’avvio della stagione invernale 2026/2027.

Sul fronte della viabilità, sulle strade di montagna è obbligatoria la dotazione invernale per le automobili. Restano inoltre chiusi per la stagione invernale i passi dello Stelvio, del Rombo e delle Stalle. Le temperature, dopo il freddo intenso delle ultime ore, mostrano un lieve rialzo. Ieri, sull’anticima di Cima Libera, a 3.389 metri di quota, in Val Ridanna, al confine con l’Austria, la colonnina di mercurio aveva raggiunto i -18,4°C. Oggi, nella stessa stazione meteorologica, si registrano -11°C.

Intanto cresce l’attesa per l’apertura degli impianti. Sabato prenderà ufficialmente il via la stagione sciistica di Dolomiti Superski, con i primi comprensori pronti ad accogliere gli sciatori. Tra le località che inaugureranno la stagione figurano Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, Plan de Corones, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e 3 Cime Dolomiti. Le altre stazioni sciistiche apriranno tra il 4 e il 5 dicembre, ampliando così l’offerta in vista del Ponte dell’Immacolata.

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