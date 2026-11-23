Le abbondanti nevicate delle ultime ore fanno scattare l’allerta gialla su gran parte della Valle d’Aosta. A comunicarlo è il Centro funzionale regionale, che segnala condizioni meteorologiche e nivologiche critiche, soprattutto nelle aree montane al confine con Francia e Svizzera. Oltre i 1.500 metri di quota sono stati registrati accumuli di neve superiori ai 60 cm. A preoccupare è anche il vento, particolarmente intenso in alta montagna, con episodi di foehn attesi nelle vallate delle zone centrali e orientali della regione. L’allerta interessa quasi tutto il territorio valdostano, con l’esclusione della fascia meridionale.

Particolare attenzione è rivolta al rischio valanghe. Secondo il bollettino AINEVA, in diverse aree montane è stato raggiunto il grado 4 – pericolo forte, su una scala di cinque livelli. Le zone interessate sono la Val Veny, la Valgrisenche, la Val Ferret, la Val di La Thuile e il comprensorio del Gran San Bernardo-Ollomont. Le condizioni del manto nevoso richiedono quindi massima prudenza, soprattutto nelle attività in ambiente montano e fuori dalle piste controllate.

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