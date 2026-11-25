In Valle d’Aosta oggi giornata dal sapore pienamente invernale, caratterizzata da nuvole diffuse, precipitazioni e neve anche a quote relativamente basse. Una perturbazione depressionaria sta interessando il territorio regionale, tra ieri e la prima parte di oggi, portando condizioni di instabilità soprattutto nelle zone montane. Le precipitazioni saranno deboli fino a metà giornata, ma potranno risultare più intense, localmente moderate, nelle zone di alta valle e nel settore al confine con il Piemonte. La neve è attesa inizialmente oltre i 700-800 metri, con possibili temporanei abbassamenti della quota anche a livelli inferiori. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e a diventare più sparsi, mentre il limite delle nevicate salirà progressivamente a 1.000-1.200 metri.

In calo anche le temperature rispetto alla giornata di ieri. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.200 metri al mattino, per poi risalire fino a 1.500 metri nel pomeriggio. In quota, a 1.500 metri, le temperature oscilleranno tra -2°C e 0°C, mentre a 3.000 metri saranno comprese tra -9°C e -7°C. Per quanto riguarda l’evoluzione dei prossimi giorni, il minimo depressionario tenderà a isolarsi tra il pomeriggio di oggi e giovedì. Successivamente è attesa l’espansione di un campo anticiclonico verso l’Europa centro-settentrionale, che dovrebbe favorire un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche.

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