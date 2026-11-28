Le abbondanti nevicate delle ultime 24 ore in Valtellina accompagnano la chiusura invernale del Passo della Forcola di Livigno, importante valico alpino che collega la località turistica della provincia di Sondrio alla Svizzera. Il provvedimento, disposto dal Cantone svizzero dei Grigioni, interessa il tratto stradale compreso tra La Motta e il confine italo-svizzero e resterà in vigore per tutta la stagione invernale. La riapertura del collegamento è fissata per il 7 giugno 2027. Lo stop alla circolazione coincide con le prime significative nevicate della stagione in Valtellina. La strada del Passo della Forcola, che raggiunge i 2.315 metri di altitudine, è interessata dalla consueta sospensione invernale della viabilità, regolamentata dalle autorità svizzere attraverso un calendario prestabilito. Dal 2016, infatti, il Cantone dei Grigioni ha fissato la chiusura del valico all’ultimo venerdì di novembre, mentre la riapertura avviene nella prima settimana di giugno. Il calendario viene rispettato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, anche se quest’anno il provvedimento coincide con l’arrivo di abbondanti precipitazioni nevose sul territorio alpino.

Livigno non resta isolata: come cambia la viabilità durante l’inverno

La chiusura del Passo della Forcola comporta importanti modifiche alla viabilità tra Lombardia e Svizzera. Viene infatti interrotto il collegamento attraverso la Valposchiavo, rendendo indisponibile l’itinerario che consente di raggiungere Livigno da Tirano passando per il territorio elvetico. La località turistica dell’Alta Valtellina, tuttavia, non resta isolata. Per raggiungere Livigno dalla Lombardia sarà necessario percorrere la Valtellina, transitando da Bormio e attraversando il Passo del Foscagno, che rappresenta la via di accesso alla destinazione montana lungo l’itinerario interamente italiano durante la chiusura stagionale della Forcola.