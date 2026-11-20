L’inverno avanza sulle montagne del Piemonte, dove nelle scorse ore sono tornate le nevicate, localmente accompagnate da forti raffiche di vento e condizioni di tormenta. È quanto accaduto anche a Sestriere, nel Torinese, dove il vento nordoccidentale ha accompagnato le precipitazioni sulle zone alpine. Uno scenario decisamente diverso si presenta invece sulle colline del Monferrato, dove il sole regala una splendida giornata di novembre. A raccontarcelo è il nostro lettore Massimo Bo, che ci ha inviato alcune suggestive fotografie del Monviso, immortalato con in primo piano il paese di Casorzo, nel territorio della Malvasia, e uno splendido panorama delle Alpi piemontesi. Massimo ci segnala anche le condizioni meteorologiche registrate a Olivola, primo paese della Città dell’Olio: alle 6 del mattino il termometro segnava +5°C, mentre alle 11:20 la temperatura era già salita a +10,5°C. Nella gallery un altro spettacolare scatto del Monviso, da Fossano (CN), inviatoci da Roberto Calosso.

Domani è atteso cielo sereno al mattino e qualche velatura in aumento nel pomeriggio. La tregua sarà però breve: domenica il passaggio di una nuova perturbazione porterà nevicate moderate sui settori alpini e deboli piogge sparse sulle pianure, con fenomeni in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio.

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