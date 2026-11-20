L’inverno continua a farsi sentire sulle montagne del Piemonte. Nelle scorse ore si sono registrate nuove nevicate sulle alte vallate alpine, localmente sotto forma di tormenta, come a Sestriere, in provincia di Torino, dove il vento ha accompagnato le precipitazioni. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, i forti venti nordoccidentali continueranno a interessare i rilievi alpini fino alla serata di oggi, favorendo deboli nevicate sulle creste di confine. Attese anche condizioni di foehn, con venti che potranno raggiungere i fondovalle e sconfinare sulle pianure e sulle colline del Torinese e del Cuneese. Nel corso della giornata odierna le precipitazioni potranno estendersi localmente anche alle zone di alta valle, con il limite delle nevicate previsto tra i 1.500 e i 1.800 metri di quota.

Una temporanea pausa è attesa per domani, quando una debole rimonta della pressione sul Mediterraneo occidentale favorirà un miglioramento del tempo. Il cielo sarà sereno al mattino, con velature in aumento nel pomeriggio e possibili foschie locali nelle ore più fredde. La tregua, tuttavia, durerà poco: domenica il rapido transito di una nuova onda depressionaria determinerà un temporaneo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nevicate moderate sui settori alpini e deboli piogge sparse sulle pianure. I fenomeni saranno in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio.

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