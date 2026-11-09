New Delhi soffocata dallo smog dopo il Diwali: inquinamento 59 volte oltre i limiti OMS

Una nube tossica avvolge New Delhi all’indomani delle celebrazioni di Diwali, la tradizionale Festa delle Luci induista. I fuochi d’artificio esplosi durante i festeggiamenti hanno contribuito a peggiorare sensibilmente la qualità dell’aria nella capitale indiana, già alle prese con una grave emergenza legata all’inquinamento atmosferico. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione di monitoraggio IQAir, nelle prime ore di lunedì le concentrazioni di particolato fine PM2.5 hanno raggiunto 879 microgrammi per metro cubo nella zona di Mandir Marg. Il valore, rilevato circa 8 ore dopo il picco degli spettacoli pirotecnici attraverso una centralina governativa cittadina, equivale a quasi 59 volte il limite giornaliero raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di particelle particolarmente pericolose per la salute, capaci di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio e associate a un aumento del rischio di patologie cardiovascolari e tumori.

Fuochi d’artificio e smog: una combinazione pericolosa

Diwali, una delle ricorrenze più importanti del calendario religioso e culturale indiano, viene celebrata ogni anno da milioni di persone con luci, candele e spettacoli pirotecnici. Tuttavia, nella capitale, i festeggiamenti finiscono per aggravare una situazione ambientale già critica. La Corte Suprema indiana aveva autorizzato, nel corso del mese, l’utilizzo limitato dei cosiddetti fuochi d’artificio ecologici, progettati per ridurre le emissioni inquinanti. Le restrizioni, tuttavia, vengono frequentemente disattese e le esplosioni dei petardi continuano a caratterizzare le celebrazioni. Il risultato è un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, proprio mentre la città entra nella stagione invernale, periodo durante il quale lo smog tende ad accumularsi e a persistere nell’atmosfera.

Le cause dell’emergenza ambientale

I fuochi d’artificio rappresentano soltanto uno dei fattori responsabili dell’inquinamento. A New Delhi, dove vivono oltre 30 milioni di persone, la concentrazione di sostanze nocive è alimentata da diverse fonti emissive. Secondo i dati del Ministero indiano dell’Ambiente, il traffico veicolare contribuisce per circa il 23% all’inquinamento invernale, mentre la combustione di biomasse, compresi i residui agricoli bruciati nei campi, incide per il 20%. La quota maggiore, pari al 27%, è invece attribuita alle particelle secondarie, che si formano attraverso reazioni chimiche nell’atmosfera tra gas rilasciati da veicoli, industrie, centrali elettriche e attività di combustione delle biomasse. Per contrastare l’emergenza, le autorità hanno introdotto nelle ultime settimane limitazioni alla circolazione dei veicoli e alle attività edilizie, nel tentativo di contenere le emissioni e ridurre la concentrazione degli inquinanti.