Niscemi, nuove crepe nel parcheggio del cimitero: verifiche su un possibile movimento franoso

Nuovo allarme a Niscemi per la comparsa di profonde crepe nel parcheggio antistante il cimitero. Le lesioni, particolarmente evidenti, sono accompagnate da un leggero dislivello del manto stradale, un fenomeno che ha fatto scattare l’attenzione delle autorità competenti. A scopo precauzionale, la zona è stata delimitata e transennata. Sul posto sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificare l’eventuale collegamento con la frana che lo scorso 25 gennaio ha devastato parte della città. Al momento sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire la natura del fenomeno e capire se si tratti di un nuovo movimento franoso oppure di un cedimento strutturale della pavimentazione.

Non è la prima volta che a Niscemi si manifestano segnali di questo tipo. Lo scorso agosto, infatti, una crepa si era aperta anche in via Ustica, alle spalle del plesso scolastico San Giuseppe. In quel caso, la lesione era stata successivamente coperta con teloni di plastica per limitare le infiltrazioni d’acqua.