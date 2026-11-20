Una notte davvero tempestosa e ricca di estremi meteorologici ha accompagnato il passaggio tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre sull’intero territorio abruzzese dove il transito del fronte perturbato ha scatenato raffiche di vento violentissime in quota seguite da una persistente ventilazione di caduta che ha mantenuto i termometri su valori quasi estivi persino nel cuore della notte lungo la fascia collinare e costiera adriatica. Il momento più critico della burrasca si è verificato nella tarda serata di giovedì attorno alle ore 22 quando la rotazione delle correnti dai quadranti nord-occidentali ha impresso un’ulteriore accelerazione al flusso atmosferico sopra i massicci dell’Appennino centrale trasformando le creste montuose in veri e propri corridoi del vento.

A certificare la furia degli elementi sono stati gli anemometri delle stazioni d’alta quota a partire dal Rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso dove a 2388 metri di altitudine alle ore 22:05 è stata registrata una raffica impressionante di 152 Km/h superiore alla soglia di un uragano di prima categoria. Pochi minuti più tardi la tempesta ha colpito con violenza anche il settore meridionale della regione facendo segnare alle ore 22:15 ben 148 chilometri orari ai 1820 metri di Pescasseroli Monte delle Vitelle e toccando alle ore 22:20 i 104 Km/h sui 1530 metri di Campo Felice in località Camardosa a conferma di come l’intero comparto montuoso aquilano sia stato investito da raffiche impetuose.

Con il passare delle ore e l’ingresso nella giornata di venerdì 20 novembre la furia del vento in alta quota ha iniziato gradualmente a ridimensionarsi pur mantenendo raffiche di burrasca molto sostenute soprattutto lungo i versanti orientali della Majella del Gran Sasso e sulle aree pedemontane tra Teramano e Ascolano. I dati rilevati nella prima parte della notte mostrano infatti ancora 95 Km/h al Rifugio Macchia di Taranta sul versante orientale della Majella seguiti dagli 82,1 Km/h di Prati di Tivo e dai 78,8 chilometri orari di Poggio Umbricchio nel Teramano mentre a Folignano appena oltre il confine marchigiano si sono toccati i 77,2 chilometri orari e sul comprensorio Majelletta-Blockhaus l’anemometro si è attestato sui 72 Km/h.

A rendere ancora più singolare il quadro meteorologico di questa notte agitata è stata ancora una volta la risposta termica delle vallate e delle coste adriatiche dove l’aria in discesa dai rilievi appenninici ha continuato a comprimersi e a scaldarsi impedendo qualsiasi raffreddamento notturno. Mentre in montagna il vento ‘ululava’ tra le rocce, nella Val Pescara e nel Chietino si sono registrate temperature notturne degne di una serata di fine giugno con il picco di +22,7°C rilevato a Cepagatti seguito dai +19,5°C di Francavilla al Mare e dai +19,4°C condivisi dalla stazione di Francavilla Fondo Valle Alento e da San Giovanni Teatino fino ai +19,3°C di Chieti Scalo.

Un risveglio decisamente mite e ventoso che chiude la fase più acuta di questa intensa parentesi perturbata lasciando in eredità numeri da primato per la seconda decade di novembre e testimoniando ancora una volta la straordinaria vivacità microclimatica del territorio abruzzese.

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