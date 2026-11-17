La rete altamente riservata della National Security Agency (NSA), utilizzata per le comunicazioni interne e lo scambio di informazioni classificate, è fuori servizio. Un problema che interessa uno dei sistemi di comunicazione più delicati dell’apparato di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, mentre l’agenzia americana è impegnata a comprendere la portata dell’interruzione e a gestirne le conseguenze operative. La notizia è stata riportata dalla CNN, sulla base delle informazioni raccolte da sei persone a conoscenza dei fatti. Secondo quanto riferito da alcune fonti, al momento non esistono prove che il malfunzionamento sia stato provocato da un attacco informatico.

NSA Net fuori servizio: interrotte le comunicazioni sulla rete classificata

Al centro del problema si trova NSA Net, la rete interna altamente riservata attraverso la quale i dipendenti della National Security Agency possono comunicare e condividere informazioni classificate. Si tratta di un’infrastruttura destinata alla circolazione di comunicazioni sensibili all’interno dell’agenzia statunitense. La sua indisponibilità rappresenta quindi una criticità per il sistema attraverso il quale il personale gestisce lo scambio di informazioni riservate. L’agenzia sta lavorando per comprendere la portata del problema, mentre resta da chiarire l’effettiva estensione dell’interruzione all’interno della rete.

National Security Agency, arrivi scaglionati per il personale

Di fronte al malfunzionamento di NSA Net, la National Security Agency ha predisposto una misura organizzativa che riguarda direttamente il proprio personale. Secondo le fonti citate dalla CNN, sono stati infatti stabiliti arrivi scaglionati dei dipendenti, mentre proseguono le attività necessarie a comprendere le dimensioni del problema. La decisione arriva in una fase in cui l’agenzia deve fare i conti con l’indisponibilità della propria rete interna per le comunicazioni classificate.

Nessuna prova di un attacco hacker alla rete della NSA

Uno degli aspetti più rilevanti della vicenda riguarda le possibili cause dell’interruzione. Nonostante la natura altamente sensibile dell’infrastruttura coinvolta, al momento non sono emerse prove di un attacco informatico, secondo quanto riferito da alcune delle persone informate sui fatti. Il problema viene dunque segnalato come un’interruzione del servizio, senza elementi che consentano di attribuirlo a un’azione ostile contro i sistemi della National Security Agency.

Comunicazioni sicure con il presidente USA: disponibili reti di backup

Il problema alla rete della NSA si verifica in un momento particolarmente delicato per l’agenda internazionale degli Stati Uniti. Il presidente americano si trova attualmente nelle Filippine e, secondo le informazioni riportate dalla CNN, è atteso domani in Cina per colloqui con il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. In questo contesto assume particolare importanza la disponibilità di sistemi alternativi per garantire la continuità delle comunicazioni istituzionali protette. Secondo quanto riferito da due fonti, il governo statunitense dispone di molteplici sistemi ridondanti e reti di backup che potrebbero essere utilizzati per comunicare in modo sicuro con il presidente, anche in presenza del problema che interessa NSA Net.

L’esistenza di queste infrastrutture alternative costituisce un elemento significativo nella gestione dell’interruzione, distinguendo il malfunzionamento della rete interna dell’agenzia dalla disponibilità di altri canali governativi per le comunicazioni riservate. La National Security Agency resta intanto impegnata nella valutazione della situazione, mentre la vicenda pone al centro dell’attenzione la continuità operativa delle infrastrutture di comunicazione classificate degli Stati Uniti, in concomitanza con gli impegni diplomatici del presidente americano in Asia.