Secondo un nuovo studio, misurare la carica elettrica presente in estese e anonime nubi grigie potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio le goccioline che le compongono. Poiché le dimensioni delle goccioline influenzano la quantità di luce solare riflessa dalle nuvole verso lo spazio, approfondire tali differenze potrebbe contribuire a migliorare la nostra conoscenza di come le nuvole influenzino il clima. I ricercatori dell’Università di Reading hanno scoperto che le nubi stratiformi – note in meteorologia come strati o stratocumuli – tendono a contenere goccioline più grandi quando, sulla loro sommità, è presente una maggiore carica elettrica; in particolare, le dimensioni delle goccioline aumentano di circa il 10% nell’intervallo di cariche rilevate.

Da tempo gli scienziati sospettano che l’elettricità atmosferica possa influenzare le nubi stratiformi, ma finora mancavano osservazioni dettagliate. Lo studio ha rilevato che le nubi con una carica elettrica più elevata sulla sommità contengono goccioline di dimensioni maggiori e che le misurazioni della carica forniscono informazioni aggiuntive sulla dimensione delle goccioline, integrando i dati ottenuti tramite le misurazioni meteorologiche convenzionali. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters.

Combinare misurazioni da palloni sonda e velivoli

Lo studio si è avvalso del velivolo da ricerca FAAM Airborne Laboratory, un jet modificato dotato di un sistema per la misurazione dell’elettricità atmosferica. Il 12 gennaio 2024, l’aereo ha sorvolato l’Inghilterra meridionale. I voli di ricerca sopra Reading sono piuttosto rari, poiché l’università si trova al di sotto dello spazio aereo intensamente trafficato attorno all’aeroporto di Heathrow. L’operazione ha richiesto uno stretto coordinamento tra pianificatori di volo, scienziati ed equipaggio, in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche.

Il velivolo è entrato e uscito ripetutamente dalla parte superiore di un’estesa coltre nuvolosa – in un’occasione per ben 16 volte consecutive – misurando simultaneamente le goccioline, la riflettività e la carica elettrica. Durante il passaggio sopra il campus Whiteknights dell’Università di Reading, il team ha lanciato all’interno della stessa nube dei palloni meteorologici appositamente equipaggiati. Questa rara combinazione di rilevamenti, effettuati sia tramite velivolo che tramite palloni sonda, ha permesso di confrontare e verificare i dati provenienti dalle due diverse fonti.

Il racconto del volo

La Dottoressa Claire Ryder, scienziata responsabile del volo di ricerca e coautrice del nuovo studio, ha dichiarato: “mi sono occupata della pianificazione del volo e della strategia di campionamento; ero nella cabina di pilotaggio insieme ai piloti per prendere decisioni durante il volo e coordinarmi con il resto del team, che gestiva gli strumenti sia a bordo del velivolo che a terra. Questo particolare tipo di volo, che ha comportato ripetute discese e risalite all’interno e all’esterno di strati nuvolosi, non è stato molto apprezzato da chi si trovava a bordo. È stato un po’ come stare sulle montagne russe e, a causa di una leggera turbolenza incontrata tra le nuvole, a qualcuno è venuta un po’ di nausea. Sorvolare il campus di Whiteknights è stato piuttosto emozionante, anche se non riuscivamo affatto a vedere il suolo a causa della fitta copertura nuvolosa. Tuttavia, sebbene il velivolo del FAAM non fosse visibile da terra, ci è stato riferito che, al nostro passaggio, il rumore era chiaramente udibile da chi si trovava al suolo”.

Una prospettiva rara sulla struttura elettrica degli strati nuvolosi

In passato, gli studi si basavano solitamente sull’impiego di un singolo pallone sonda che attraversava una nuvola. Campionare la stessa nuvola più volte ha permesso di osservare quanto possa variare la sua carica elettrica, consentendo inoltre un confronto diretto con le misurazioni delle goccioline effettuate nello stesso punto. Giles Harrison, il docente che ha guidato l’analisi, ha affermato: “l’integrazione delle nostre radiosonde specializzate con la lunga autonomia del velivolo FAAM ha prodotto una serie di misurazioni eccezionalmente dettagliate, in grado di rilevare simultaneamente la carica elettrica, le goccioline e la riflettività di una stessa nuvola. Non è stato il volo più confortevole, ma ho la fortuna di avere colleghi intrepidi, determinati a ottenere osservazioni così uniche”.

Queste misurazioni offrono una prospettiva rara sulla struttura elettrica di estesi strati nuvolosi, fornendo agli scienziati nuovi dati per esplorare l’influenza dell’elettricità sulle nuvole. Una migliore comprensione di tali processi potrebbe contribuire a perfezionare la rappresentazione delle nuvole nei modelli meteorologici e climatici.