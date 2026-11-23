L’Italia torna sotto la lente dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per una verifica approfondita del proprio sistema di sicurezza nucleare e radioprotezione. Ha preso il via oggi, lunedì 23 novembre 2026, la missione internazionale IRRS (Integrated Regulatory Review Service), che proseguirà fino al prossimo 2 dicembre con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle attività nazionali di regolamentazione e controllo in un settore particolarmente delicato per la sicurezza e la tutela della salute. Al centro dell’esame ci saranno alcuni degli aspetti più importanti della gestione della sicurezza nucleare in Italia: dagli impianti nucleari in fase di dismissione alla gestione dei rifiuti radioattivi, passando per il controllo delle sorgenti radioattive e la capacità di preparazione alle possibili emergenze nucleari e radiologiche. A condurre la valutazione sarà un team di esperti internazionali, chiamato a verificare la conformità del sistema italiano agli standard di sicurezza stabiliti dall’AIEA e a individuare eventuali margini di miglioramento.

Sicurezza nucleare in Italia, al via la seconda missione IRRS dell’AIEA

La missione segna l’avvio del secondo ciclo di valutazione IRRS dell’Italia, a dieci anni dalla precedente verifica internazionale effettuata nel 2016. Si tratta di un nuovo passaggio nel percorso di confronto con gli organismi internazionali che definiscono gli standard di riferimento per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Le attività si svolgeranno presso la sede dell’ISIN, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, l’Autorità italiana competente in materia di regolamentazione e controllo della sicurezza nucleare e della radioprotezione. La revisione non si limiterà a un singolo settore operativo, ma prenderà in considerazione l’insieme dell’infrastruttura nazionale di regolamentazione, con particolare attenzione alle responsabilità istituzionali, alle funzioni di controllo e all’efficacia degli strumenti attraverso i quali viene assicurato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Impianti nucleari in dismissione e rifiuti radioattivi al centro delle verifiche

Uno dei principali ambiti di approfondimento riguarderà la gestione della sicurezza degli impianti nucleari in dismissione. La valutazione internazionale consentirà di esaminare il quadro regolatorio e le attività di controllo relative a queste strutture, verificandone la rispondenza agli standard di sicurezza dell’AIEA. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla gestione dei rifiuti radioattivi, un settore che richiede specifiche disposizioni di sicurezza e un sistema di vigilanza adeguato alle caratteristiche dei materiali coinvolti. Il confronto con gli esperti internazionali permetterà di approfondire le modalità con cui il sistema italiano disciplina e controlla queste attività, individuando eventuali aspetti sui quali intervenire per rafforzare ulteriormente l’efficacia della regolamentazione.

Sorgenti radioattive e radioprotezione, cosa esamineranno gli esperti internazionali

La missione IRRS comprenderà anche una valutazione del controllo delle sorgenti radioattive, nell’ambito del più ampio sistema nazionale di radioprotezione. Si tratta di un’attività che rientra nelle responsabilità di regolamentazione e vigilanza finalizzate a garantire elevati livelli di sicurezza nell’impiego e nella gestione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Gli esperti dell’AIEA prenderanno in esame l’adeguatezza e l’efficacia del quadro di controllo italiano, considerando le disposizioni applicabili e il loro allineamento agli standard internazionali di sicurezza. La verifica riguarderà inoltre la distribuzione delle responsabilità tra le istituzioni coinvolte, comprese le funzioni del Governo e dell’Autorità nazionale di regolamentazione. L’obiettivo è valutare il funzionamento complessivo del sistema, tanto sotto il profilo delle competenze quanto sotto quello degli strumenti necessari ad assicurare una vigilanza efficace.

Emergenze nucleari e radiologiche, sotto esame anche la preparazione dell’Italia

Un ulteriore capitolo della missione sarà dedicato alla preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche. Il tema rientra tra gli ambiti sui quali gli esperti internazionali effettueranno un confronto con le strutture italiane, nell’ottica di verificare la coerenza del sistema nazionale con i criteri di sicurezza adottati a livello internazionale. La preparazione alle emergenze costituisce infatti una componente del sistema di sicurezza nucleare, accanto alle attività di prevenzione, regolamentazione e controllo. La sua inclusione nella missione IRRS permetterà di esaminare anche questo settore nell’ambito di una valutazione complessiva dell’infrastruttura italiana.

Come funziona la missione IRRS dell’AIEA: la valutazione internazionale tra pari

Le missioni Integrated Regulatory Review Service sono basate sugli standard di sicurezza elaborati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica e sulle migliori pratiche adottate a livello globale. Il loro elemento caratterizzante è il meccanismo della peer review, ossia una valutazione tra pari condotta attraverso il confronto con esperti internazionali. Questo approccio consente di analizzare il sistema di regolamentazione di un Paese alla luce di criteri condivisi, tenendo conto anche dell’evoluzione degli standard e delle esperienze maturate nei diversi contesti nazionali. Nel caso dell’Italia, il nuovo ciclo di revisione rappresenta un’occasione per sottoporre a un esame internazionale l’organizzazione e l’efficacia del quadro regolatorio, confrontandolo con le migliori pratiche internazionali in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. La finalità della missione è dunque verificare la rispondenza del sistema nazionale ai riferimenti dell’AIEA e individuare gli elementi che possono contribuire al suo progressivo miglioramento.

Sicurezza nucleare, il rapporto finale dell’AIEA individuerà le possibili aree di miglioramento

Al termine delle attività, previsto per il 2 dicembre 2026, le valutazioni condotte dal team internazionale confluiranno in un rapporto conclusivo. Il documento individuerà gli eventuali ambiti di miglioramento del sistema nazionale e le buone pratiche emerse durante la revisione. Il rapporto costituirà uno strumento di riferimento per favorire il rafforzamento continuo dell’infrastruttura regolatoria italiana, attraverso l’analisi dei risultati della verifica e il confronto con gli standard internazionali. La partecipazione alla missione IRRS si inserisce nell’impegno dell’Italia e dell’ISIN a promuovere elevati livelli di sicurezza nucleare e radioprotezione, valorizzando il contributo della cooperazione internazionale, della trasparenza e del miglioramento continuo dei sistemi di regolamentazione e controllo.