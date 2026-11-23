Il Governo accelera sul nucleare in Italia e si prepara a presentare in Consiglio dei Ministri i decreti attuativi entro i prossimi 10-15 giorni. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline, in corso alla Triennale di Milano con una giornata di incontri e confronti dal titolo “Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche”. Il ministro ha confermato la volontà dell’esecutivo di rispettare l’impegno assunto sulla presentazione dei provvedimenti entro la fine dell’anno, indicando una tempistica ravvicinata per il prossimo passaggio istituzionale. “L’impegno che avevamo assunto come governo era presentarli entro fine anno; quindi, io penso di riuscire a inviare le proposte dei decreti attuativi al Consiglio dei Ministri entro una decina di giorni. Dopo inizia l’iter dei pareri esterni, sia delle commissioni parlamentari, sia da parte della conferenza delle regioni”. La presentazione delle proposte al Consiglio dei Ministri sarà dunque seguita dall’iter dei pareri esterni, che coinvolgerà le commissioni parlamentari e la Conferenza delle Regioni. L’annuncio segna un nuovo passaggio nel percorso che il Governo intende portare avanti sul fronte dell’energia nucleare.

Transizione energetica, Pichetto Fratin: “dobbiamo andare verso la decarbonizzazione”

Il tema del nucleare si inserisce nella strategia più ampia del Governo per la transizione energetica e la progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Nel corso del suo intervento, Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di conciliare gli obiettivi di decarbonizzazione con le caratteristiche del sistema energetico italiano. Secondo il ministro, “dobbiamo andare verso la decarbonizzazione, ma dobbiamo anche regolarci rispetto alle condizioni di partenza del nostro Paese”. Pichetto Fratin ha ricordato che l’Italia è il Paese europeo con la maggiore dipendenza dai combustibili fossili, una condizione che rende particolarmente importante il percorso di trasformazione del sistema energetico nazionale. La necessità di ridurre progressivamente questa dipendenza si accompagna, secondo il ministro, all’esigenza di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, proseguendo lungo un percorso già avviato.

Energie rinnovabili in Italia, il peso crescente nella produzione elettrica

Uno dei passaggi centrali dell’intervento ha riguardato il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica. Pichetto Fratin ha evidenziato i risultati raggiunti dal Paese, richiamando le percentuali registrate nel settore. “Sull’energia elettrica abbiamo già superato il 35 per cento, perché l’anno scorso il 50 per cento è arrivato dalle rinnovabili”. Le parole del ministro confermano l’importanza attribuita dal Governo alla crescita delle energie rinnovabili nel processo di decarbonizzazione. L’aumento progressivo della produzione da queste fonti rappresenta uno degli elementi della strategia energetica nazionale, in un contesto ancora caratterizzato da un’elevata dipendenza dai combustibili fossili.

Auto elettriche e trasporti, le difficoltà della decarbonizzazione

Il percorso verso la decarbonizzazione presenta tuttavia difficoltà differenti a seconda dei settori. Se nella produzione elettrica il contributo delle rinnovabili ha già raggiunto livelli significativi, la situazione risulta più complessa nel comparto dei trasporti. Pichetto Fratin ha richiamato due elementi che incidono sul processo di transizione: le caratteristiche del territorio italiano e il costo ancora elevato delle auto elettriche. Si tratta di fattori che rendono più difficile accelerare la trasformazione del settore, evidenziando la necessità di considerare le specificità nazionali nel percorso di riduzione delle emissioni.

Caro bollette, Pichetto Fratin annuncia nuovi interventi del Governo

Un altro tema affrontato dal ministro riguarda il costo dell’energia e le conseguenze delle oscillazioni del prezzo del gas sulle bollette di famiglie e imprese. Pichetto Fratin ha sottolineato il peso delle variazioni dei prezzi energetici, ribadendo la volontà del Governo di intervenire per evitare situazioni di particolare difficoltà economica. “L’impegno di un governo è quello di evitare situazioni di estremo disagio, interverremo ancora”, ha assicurato il ministro. Le dichiarazioni confermano l’intenzione dell’esecutivo di proseguire con gli interventi a tutela di famiglie e imprese, in un quadro nel quale l’andamento dei prezzi del gas continua a incidere sui costi dell’energia.

Legge di Bilancio, 3,5 miliardi di euro per il settore manifatturiero

Accanto al tema delle bollette, Pichetto Fratin ha indicato tra le priorità del Governo anche il sostegno al settore manifatturiero, richiamando le risorse previste dalla Legge di Bilancio. Per il comparto sono infatti previsti 3,5 miliardi di euro, nell’ambito degli interventi destinati a sostenere il sistema produttivo nazionale. Il sostegno al manifatturiero si affianca così agli obiettivi di transizione energetica e alle misure per contrastare gli effetti delle oscillazioni dei prezzi dell’energia, mentre sul fronte del nucleare italiano il prossimo passaggio annunciato dal ministro sarà la presentazione delle proposte dei decreti attuativi in Consiglio dei Ministri.