Il ritorno del nucleare in Italia entra nella prospettiva energetica del prossimo decennio, mentre il Governo prepara un nuovo provvedimento per contrastare il caro energia e sostenere anche le imprese di minori dimensioni. A delineare la strategia dell’Esecutivo è stato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto all’evento “Dal nucleare ai biocarburanti, la nuova era energetica dell’Italia”, promosso da Libero Quotidiano e ospitato al Casino dell’Aurora a Roma. L’appuntamento, condotto dal direttore di Libero Alessandro Sallusti e dal giornalista Sandro Iacometti, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle imprese ed esperti per un confronto sulle prospettive della politica energetica nazionale.

Nucleare in Italia, il Governo punta ai nuovi impianti negli anni Trenta

La costruzione di un quadro normativo certo rappresenta il punto di partenza della strategia governativa per il ritorno dell’energia atomica. La prospettiva illustrata dal Ministro prevede l’installazione degli impianti nella prima metà degli anni Trenta e l’avvio della produzione nella seconda metà del decennio. Un percorso nel quale sarà determinante anche il rapporto con l’opinione pubblica, con particolare attenzione al ruolo delle nuove generazioni e alla centralità delle valutazioni scientifiche nel dibattito sul futuro energetico del Paese. “L’obiettivo che ci siamo dati come Governo è dare un quadro giuridico certo e un riferimento chiaro per andare avanti sul nucleare di nuova generazione. Prevediamo l’installazione degli impianti nella prima metà del prossimo decennio e l’avvio della produzione nella seconda metà. È vero che nel nostro Paese le contestazioni sono all’ordine del giorno. Confido però che i giovani, forse meno ideologizzati di noi, guarderanno di più alle valutazioni scientifiche, e sono convinto che la loro scelta sarà determinante per convincere anche i più restii”, ha dichiarato Pichetto Fratin, intervistato da Alessandro Sallusti.

Caro energia, in arrivo un nuovo provvedimento per le imprese

Tra le questioni più urgenti affrontate durante l’incontro figura quella del costo dell’energia per il sistema produttivo italiano. Secondo il Ministro, la principale criticità nazionale non riguarda la disponibilità degli approvvigionamenti, quanto il prezzo dell’energia. Il Governo sta quindi lavorando a un ulteriore intervento, reso possibile dallo scostamento di bilancio, destinato ad affiancare le misure già adottate a sostegno delle imprese energivore e ad ampliare il sostegno alle realtà produttive di dimensioni più contenute. Il tema dei costi energetici si inserisce in un confronto più ampio sulla competitività industriale e sulle politiche europee di decarbonizzazione, a partire dal futuro del settore automobilistico e dalla scadenza del 2035 prevista per i motori endotermici. “A livello europeo – prosegue – si comincia ad ammettere che lo stop al motore endotermico nel 2035 è impraticabile. Il dibattito non deve essere ideologico, ma deve tenere conto dell’interesse nazionale. Sul fronte interno il tema riguarda soprattutto il sistema produttivo. Lo scostamento di bilancio ci consente di preparare un nuovo provvedimento, che si aggiunge a quello già adottato a sostegno delle imprese energivore e sarà rivolto anche alle imprese di minori dimensioni. In Italia il problema non riguarda la quantità degli approvvigionamenti, ma i prezzi”.

Dal gas ai biocarburanti, la neutralità tecnologica nella transizione energetica

Il ritorno del nucleare di nuova generazione costituisce uno degli elementi di una strategia più articolata, chiamata a conciliare decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività industriale. Al centro del confronto romano anche il contributo del gas e dei biocarburanti, nell’ambito di un approccio pragmatico fondato sul principio della neutralità tecnologica. L’obiettivo è affrontare la transizione energetica valorizzando il contributo delle diverse tecnologie e trasformando il processo di decarbonizzazione in un’opportunità per l’economia nazionale. In questa prospettiva assumono particolare rilevanza le competenze già maturate dall’Italia nella manifattura, nella meccanica e nelle biotecnologie, settori attraverso i quali il Paese può contribuire all’evoluzione del sistema energetico.

Il futuro energetico italiano, il confronto tra istituzioni e imprese

All’appuntamento promosso da Libero Quotidiano hanno partecipato esponenti di importanti realtà del settore energetico, industriale e dei servizi. Tra gli intervenuti figurano Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam; Antonello Giunta, amministratore delegato e direttore generale di FS Energy; Paolo Marino, partner di MBS Consulting – Gruppo Cerved; Sandro Pettinato, vice segretario di Unioncamere, e Giuseppina Pisaniello, responsabile Prodotti Speciali ed Additivi di Enilive. Il confronto ha coinvolto così diverse componenti del sistema economico nazionale, dalle infrastrutture energetiche alla mobilità, fino alla rappresentanza delle imprese e allo sviluppo dei carburanti.