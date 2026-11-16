Nucleare, l’Italia rafforza i sistemi di allarme: nuove tecnologie per rilevare la radioattività in appena 2 ore

L’Italia rafforza i propri sistemi di sorveglianza contro le possibili conseguenze di un incidente nucleare, puntando su tecnologie capaci di individuare la presenza di contaminazione radioattiva nell’atmosfera in appena due ore. L’ISIN, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, si avvia a completare un importante processo di rinnovamento e potenziamento delle proprie reti automatiche di monitoraggio radiologico, con l’obiettivo di rendere sempre più tempestiva e precisa la capacità di rilevare eventuali anomalie e supportare le decisioni necessarie alla protezione della popolazione e dell’ambiente. Il rafforzamento riguarda due infrastrutture fondamentali per la sicurezza nazionale: la rete GAMMA, destinata alla misurazione della radioattività presente nell’atmosfera e dotata di sistemi di pronto allarme, e la rete REMRAD, specializzata nell’analisi del particolato atmosferico attraverso misurazioni sia in tempo reale sia ritardate. Due sistemi differenti ma complementari, progettati per offrire un quadro il più possibile completo della situazione radiologica sul territorio italiano. Un intervento che assume particolare rilevanza nell’attuale scenario geopolitico internazionale, caratterizzato dalle guerre in corso in Europa e in Medio Oriente. Sebbene fino a oggi non si siano verificati eventi tali da determinare conseguenze radiologiche, l’eventualità di un’estensione del conflitto in Ucraina con il coinvolgimento di installazioni nucleari rende necessario mantenere elevata l’attenzione e disporre di strumenti capaci di assicurare valutazioni rapide in caso di emergenza.

Rischio nucleare e guerra in Ucraina: perché l’Italia potenzia il monitoraggio della radioattività

Il potenziamento delle reti di sorveglianza radiologica si inserisce in un contesto internazionale nel quale la sicurezza delle installazioni nucleari rappresenta un elemento di particolare attenzione. La prosecuzione della guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente rendono ancora più importante la disponibilità di infrastrutture nazionali capaci di individuare tempestivamente un’eventuale contaminazione atmosferica. Il quadro attuale non registra eventi che abbiano provocato conseguenze radiologiche, ma un possibile coinvolgimento di installazioni nucleari in un’estensione del conflitto ucraino potrebbe determinare la necessità di valutare rapidamente eventuali scenari incidentali. In una simile circostanza, la capacità di riconoscere la presenza di sostanze radioattive nell’aria e di seguirne l’eventuale diffusione sul territorio diventerebbe essenziale per orientare le decisioni delle autorità competenti. È proprio su questa capacità di rilevazione precoce e risposta tempestiva che si concentra l’attività dell’ISIN, autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. L’obiettivo è garantire strumenti di monitoraggio tecnologicamente avanzati, in grado di produrre informazioni affidabili e precise per sostenere l’adozione di eventuali misure di mitigazione e protezione della popolazione.

REMRAD, sei stazioni strategiche per rilevare la contaminazione radioattiva nell’aria

Una componente centrale del sistema nazionale di sorveglianza è rappresentata dalla rete REMRAD, costituita da sei stazioni ad altissima sensibilità installate in aree strategiche del territorio italiano. La loro distribuzione è stata concepita per garantire la copertura delle più probabili vie di ingresso di un’eventuale contaminazione radioattiva trasportata dal particolato atmosferico. Le stazioni operano come vere e proprie sentinelle radiologiche, capaci di rilevare anche anomalie radiometriche estremamente piccole grazie a un’elevata precisione metrologica. Questa capacità è assicurata da sistemi che consentono di campionare grandi quantità di aria e di sottoporre il materiale raccolto a misurazioni particolarmente sensibili. La caratteristica tecnologica più significativa della rete è la presenza di un doppio sistema di misura, che permette di combinare la rapidità della rilevazione con un livello di sensibilità ancora più elevato nelle analisi successive. Il primo sistema, denominato pronto allarme on-line, è progettato per fornire indicazioni sull’eventuale presenza di contaminazione radioattiva nell’aria entro due ore. Questa modalità consente di ottenere risposte in tempi estremamente contenuti, mantenendo un’elevata sensibilità radiometrica. Il secondo sistema effettua invece una misurazione ritardata, che in condizioni di funzionamento normale permette di ottenere risultati nell’arco di 24 ore. Il suo principale elemento distintivo è una sensibilità radiometrica mille volte superiore rispetto a quella del sistema di pronto allarme, una caratteristica che consente di approfondire l’analisi anche delle contaminazioni più piccole. Il sistema ritardato è inoltre predisposto per funzionare in modalità di emergenza, con tempi di risposta differenti rispetto alle 24 ore previste nelle normali condizioni operative. La combinazione delle due modalità consente alla rete REMRAD di rispondere sia all’esigenza di ottenere rapidamente le prime informazioni sia alla necessità di disporre di misurazioni di elevatissima precisione.

Rete GAMMA, allarme immediato in caso di aumento della radioattività atmosferica

Accanto alla REMRAD opera la rete GAMMA, costituita da centraline automatiche distribuite sull’intero territorio nazionale. La sua funzione è misurare la radioattività presente nell’atmosfera e individuare tempestivamente eventuali variazioni anomale dei livelli radiometrici. Il sistema assume particolare importanza nell’ipotesi di una cosiddetta “nube radioattiva”, che potrebbe interessare il territorio nazionale in seguito a un incidente nucleare. Le centraline sono infatti in grado di inviare istantaneamente un allarme quando viene superato un valore predeterminato. La distribuzione geografica degli strumenti consente inoltre di seguire l’evoluzione di un’eventuale anomalia radiometrica trasportata dai venti. Attraverso le misurazioni effettuate dalle diverse centraline è quindi possibile monitorare l’andamento del fenomeno sul territorio italiano. La complementarità tra GAMMA e REMRAD costituisce uno degli elementi fondamentali dell’intero sistema di sorveglianza. Mentre la prima permette di individuare rapidamente eventuali aumenti della radioattività atmosferica e seguirne l’evoluzione geografica, la seconda concentra la propria capacità di analisi sul particolato radioattivo presente nell’aria, attraverso strumenti di misurazione particolarmente sensibili. L’integrazione delle informazioni provenienti dalle due reti permette di ricostruire un quadro radiologico più completo, mettendo a disposizione delle autorità elementi utili per valutare eventuali situazioni incidentali e decidere quali azioni adottare per ridurre le possibili conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente.

Sicurezza nucleare, il brevetto internazionale dell’ISIN per individuare la radioattività in due ore

Il processo di innovazione tecnologica dell’Ispettorato ha ottenuto anche un importante riconoscimento internazionale. Il 10 marzo scorso, l’ufficio Patent and Trademark degli Stati Uniti d’America ha concesso un brevetto internazionale presentato dall’ISIN relativo a un metodo di misurazione impiegato nei sistemi di monitoraggio del particolato atmosferico. Il brevetto riguarda il “Metodo per il calcolo della efficienza assoluta di rivelazione di un rivelatore a scintillazione “LaBr3(CE)” rispetto ad un filtro di grandi dimensioni, in fibra di vetro, installato in un sistema di campionamento del particolato in aria ad alto volume”. Si tratta di una soluzione tecnologica che consente di calcolare rapidamente l’efficienza di rilevazione di un particolare rivelatore a scintillazione rispetto a un filtro in fibra di vetro utilizzato nei sistemi di campionamento dell’aria ad alto volume. L’applicazione di questo metodo alla rete REMRAD permette di determinare in maniera rapida la concentrazione di radioattività presente nel particolato atmosferico, rendendo possibile la rilevazione della contaminazione radioattiva entro due ore. Il riconoscimento ottenuto negli Stati Uniti valorizza così l’attività di sviluppo tecnologico condotta dall’Ispettorato e l’impiego di soluzioni avanzate per migliorare le prestazioni dei sistemi nazionali di sorveglianza radiologica.

Protezione civile e radioprotezione, il ruolo dei sistemi automatici nelle emergenze nucleari

Il rafforzamento delle infrastrutture di monitoraggio assume un significato particolarmente importante anche nell’ambito della difesa civile e della protezione della popolazione. In presenza di un possibile incidente nucleare, la disponibilità di informazioni radiometriche tempestive, precise e affidabili rappresenta infatti un elemento fondamentale per valutare la situazione e individuare le eventuali misure di protezione da adottare. Le reti automatiche dell’ISIN sono progettate proprio per rispondere a questa esigenza, attraverso strumenti tecnologicamente avanzati e sistemi di acquisizione dei dati capaci di individuare eventuali anomalie nell’atmosfera. La rapidità della rilevazione, la sensibilità delle misurazioni e la distribuzione delle centraline sul territorio nazionale costituiscono caratteristiche complementari di un sistema finalizzato a sostenere le decisioni delle autorità competenti in scenari di possibile contaminazione radioattiva. Il completamento del processo di rinnovamento e potenziamento delle reti GAMMA e REMRAD rappresenta dunque un ulteriore passo nel consolidamento delle capacità italiane di sorveglianza radiologica e pronto allarme nucleare. Un’attività che l’Ispettorato porta avanti attraverso l’impiego di tecnologie specialistiche e professionalità altamente qualificate, con l’obiettivo di garantire l’affidabilità dei processi di monitoraggio e la solidità delle informazioni sulle quali basare eventuali scelte di protezione.