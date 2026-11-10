Nucleare, Pichetto Fratin conferma: “con Meloni vogliamo chiudere l’iter entro la legislatura”

Il governo conferma la volontà di accelerare sul ritorno del nucleare in Italia e punta ad adottare i decreti attuativi entro la fine del 2026, anticipando la scadenza fissata al 15 ottobre 2027. A ribadire l’obiettivo è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto con un videomessaggio al XV Simposio sul nucleare, organizzato da Fondazione Roma. Il ministro ha sottolineato che si tratta di un impegno “mio e del premier, Giorgia Meloni”, confermando la volontà dell’esecutivo di completare il quadro normativo entro la fine della legislatura.

Pichetto Fratin conferma l’impegno sul ritorno del nucleare in Italia

Le parole del ministro arrivano nel quadro del percorso già avviato dal governo per riportare il nucleare nel mix energetico nazionale. La priorità resta la definizione delle disposizioni necessarie a consentire lo sviluppo del settore, con l’obiettivo di diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dal gas. La questione assume particolare rilevanza anche alla luce delle tensioni internazionali, che continuano a incidere sugli approvvigionamenti e sui prezzi dell’energia. Il governo punta a intervenire sia sulle prospettive di lungo periodo, attraverso il nucleare, sia sui costi dell’elettricità, con misure destinate a produrre effetti più immediati.

Decreto Bollette, Pichetto spiega l’obiettivo della riduzione dei prezzi

Nel suo intervento, Pichetto Fratin si è soffermato anche sul decreto Bollette approvato dal governo il 9 novembre, chiarendo la finalità delle misure introdotte per contenere i costi dell’energia elettrica. Il punto centrale dell’intervento riguarda il Prezzo unico nazionale (Pun), il cui attuale sistema di calcolo, secondo Pichetto Fratin, penalizzerebbe l’Italia rispetto alle effettive “condizioni di produzione”. Per questo motivo, ha spiegato il ministro, “correggiamo il sistema di calcolo del prezzo”, intervenendo “con le regole europee e con l’indirizzo indicato dal premier”. La modifica punta a determinare una riduzione, seppur contenuta, del prezzo dell’elettricità su scala nazionale.

Confindustria chiede ulteriori interventi per contenere il costo dell’energia

Sulle misure adottate dall’esecutivo è intervenuto anche Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria per l’energia, riconoscendo che il governo “abbia fatto il possibile” per affrontare la questione dei costi energetici. Il rappresentante degli industriali ha tuttavia sottolineato che “è necessario integrare” le misure già varate “con ulteriori interventi, sui quali stiamo lavorando”. Regina ha spiegato che il confronto con l’esecutivo rimane aperto e che il governo “ha mostrato disponibilita’ a valutare nuove proposte anche nel corso dell’iter di conversione del decreto legge e dell’esame della legge di bilancio”. La richiesta di nuovi interventi nasce dalla considerazione che la situazione energetica “resta preoccupante”, nonostante le iniziative già adottate per contenere i prezzi.

Nucleare, l’appello di Confindustria a governo e opposizione

Regina ha affrontato anche il tema del ritorno dell’energia nucleare in Italia, invitando le forze politiche a superare le contrapposizioni e a considerare la questione come una scelta strategica per il futuro energetico nazionale. Secondo il vicepresidente di Confindustria, sul nucleare “non va fatta una battaglia elettorale”. Occorre invece “maturità” da parte di tutte le componenti politiche, comprese “le forze di governo e di opposizione”, per completare l’iter legislativo e perseguire l’obiettivo dell’indipendenza energetica.

Sogin, Mazzolin: “i primi piccoli reattori nucleari entro una decina d’anni”

Al confronto ha partecipato anche Lodovico Mazzolin, amministratore delegato di Sogin, che ha richiamato la necessità di affrontare il nucleare attraverso una programmazione industriale e una condivisione delle scelte tra istituzioni, imprese e società civile. Secondo Mazzolin, sul nucleare “va fatto un ragionamento non ideologico, ma integrato con piani pluriennali e con un accordo della società civile, del pubblico e del privato”. L’amministratore delegato ha invitato a “combattere la superficialità e le ideologie preconcette”, sottolineando che, diversamente, “non facciamo del bene al Paese”. Un passaggio ha riguardato anche le prospettive tecnologiche dei piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors, Smr). Mazzolin ha ricordato che i primi impianti “vedranno la luce entro una decina d’anni”, richiamando l’importanza di avviare un percorso concreto verso il loro sviluppo. Per il manager, infatti, “se non lo facciamo non raggiungeremo mai l’indipendenza energetica”. È dunque questo, secondo Mazzolin, “l’approccio giusto per un risultato molto importante”.

Fondazione Roma: dalle analisi alle scelte per il futuro energetico italiano

A richiamare l’attenzione sulla necessità di passare alla fase delle decisioni è stato infine Franco Parasassi, presidente di Fondazione Roma, che ha invitato a superare i rinvii “con concretezza e senso di responsabilità”. Parasassi ha evidenziato come le tensioni internazionali, l’incertezza degli approvvigionamenti e il costo dell’energia rendano necessario un confronto sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. “Il tempo delle analisi deve tradursi in quello delle scelte”, ha affermato il presidente della Fondazione. La prospettiva delineata durante il Simposio riguarda quindi non soltanto il reinserimento del nucleare nel sistema energetico italiano, ma anche la costruzione di una filiera industriale nazionale capace di generare innovazione, attrarre investimenti e sviluppare nuove competenze.