Nucleare, Pichetto Fratin: “è l’unica tecnologia che permette di decarbonizzare e avere energia a prezzi competitivi”

Il nucleare è l’unica tecnologia attualmente in grado di garantire la decarbonizzazione e, contemporaneamente, una produzione energetica competitiva per quantità e prezzo. È questa la posizione espressa dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a margine dei lavori della seconda edizione degli Stati generali del commercio internazionale, in corso a Verona e promossi da Forza Italia e Partito Popolare Europeo. Le dichiarazioni del ministro riportano al centro del dibattito politico il ruolo dell’energia nucleare nel futuro dell’Italia, collegando la questione della transizione energetica alla competitività del sistema produttivo nazionale e alla necessità di garantire una disponibilità di energia adeguata alle esigenze del Paese.

Pichetto Fratin: “il nucleare per decarbonizzare e garantire energia competitiva”

Il ministro ha espresso una posizione netta sulla necessità di puntare sull’energia nucleare per affrontare le sfide della decarbonizzazione senza compromettere la capacità di produzione e la competitività economica. “Il nucleare è al momento l’unica tecnologia che ci permette di decarbonizzare e di dare una risposta competitiva quantitativamente e come prezzo”, ha dichiarato Pichetto Fratin. Al centro delle parole del ministro c’è dunque il rapporto tra riduzione delle emissioni, disponibilità di energia e sostenibilità dei costi. Tre aspetti che, nella sua valutazione, devono essere considerati insieme quando si affrontano le scelte energetiche destinate a incidere sul futuro del sistema economico nazionale. La posizione espressa a Verona attribuisce al nucleare un ruolo fondamentale nella prospettiva di assicurare al Paese una risposta energetica che sia allo stesso tempo compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione e con le necessità delle attività produttive.

Il riferimento a Silvio Berlusconi e alla scelta nucleare del 2008

Nel suo intervento, Pichetto Fratin ha richiamato anche la posizione sostenuta in passato da Silvio Berlusconi, ricordando come il tema del nucleare fosse già stato affrontato durante la sua esperienza alla guida del governo. “Anche Silvio Berlusconi era convinto che la scelta dovesse essere nucleare e la fece anche già nel governo del 2008, poi la cosa si fermò”, ha aggiunto il ministro. Il richiamo assume un significato particolare nel contesto degli Stati generali del commercio internazionale, iniziativa promossa proprio da Forza Italia e dal Partito Popolare Europeo, durante la quale il ministro ha ribadito il legame tra politiche energetiche e prospettive di sviluppo economico.

Sicurezza energetica e industria: perché l’energia è decisiva per l’Italia

Un altro passaggio centrale dell’intervento riguarda la sicurezza energetica, indicata da Pichetto Fratin come una condizione indispensabile per garantire la crescita e la continuità delle attività produttive. “La sicurezza energetica è la base del futuro sviluppo e anche la base della nostra produzione. Noi siamo un grande paese manifatturiero, senza l’energia non andiamo da nessuna parte. Le nostre condizioni di vita, il nostro benessere è legato dalla nostra capacità di produrre e importare energia, e di essere, quindi, nelle condizioni di offrirla nel futuro alle nuove generazioni”, ha concluso il ministro. Le parole di Pichetto Fratin pongono l’accento sulla particolare importanza dell’approvvigionamento energetico per un Paese manifatturiero come l’Italia. La disponibilità di energia viene presentata non soltanto come una necessità per il funzionamento delle imprese, ma come uno dei presupposti fondamentali per sostenere il benessere economico e sociale. Il ministro ha inoltre sottolineato la duplice dimensione della capacità energetica nazionale, richiamando sia la produzione di energia sia la possibilità di importarla. Due elementi che, nella sua prospettiva, concorrono a determinare le condizioni necessarie per lo sviluppo del Paese.

Energia nucleare e futuro delle nuove generazioni: la posizione del ministro

Nell’intervento di Verona, il tema dell’energia assume anche una dimensione legata al lungo periodo. Pichetto Fratin ha infatti collegato le scelte energetiche attuali alla possibilità di garantire alle nuove generazioni condizioni di vita e opportunità di sviluppo fondate su un approvvigionamento adeguato. La questione, nella visione espressa dal ministro, non riguarda quindi esclusivamente la transizione energetica, ma investe direttamente il futuro della produzione industriale italiana, la capacità del sistema economico di mantenersi competitivo e la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere il benessere del Paese. È in questo quadro che si inserisce la posizione favorevole al nucleare, considerato da Pichetto Fratin la risposta tecnologica attualmente più adatta a coniugare gli obiettivi della decarbonizzazione con le esigenze quantitative ed economiche dell’approvvigionamento energetico nazionale.