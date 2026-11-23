È di nuovo emergenza erosione a Fregene, dove una seconda intensa mareggiata, in corso dalla scorsa notte, ha provocato nuovi danni lungo il tratto centrale del litorale. L’acqua del mare ha invaso diverse strutture balneari e i piazzali, aggravando una situazione già fortemente compromessa dall’arretramento della costa. Nelle ore più intense, le onde hanno superato mediamente i 2,5 metri, raggiungendo punte vicine ai 2,80 metri, mentre il vento ha soffiato con raffiche superiori agli 80 km/h. Le condizioni sono poi progressivamente migliorate nel corso della mattinata, con un’attenuazione del vento.

La mareggiata ha inoltre trascinato lungo le spiagge del litorale romano una nuova quantità di rifiuti, tronchi e detriti, accumulatisi anche sulle scogliere e sulle barriere frangiflutti nella zona del vecchio faro di Isola Sacra. A Fregene torna così a farsi sentire la protesta degli operatori balneari, che chiedono alla Regione Lazio tempi certi per l’avvio dei lavori di difesa del tratto centrale della costa.

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