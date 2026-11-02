Nuova nevicata sull’Appennino umbro-marchigiano: imbiancati i Sibillini e Castelluccio di Norcia

L’inverno continua a farsi sentire sull’Appennino umbro-marchigiano, dove una nuova nevicata ha imbiancato le cime più elevate dei Monti Sibillini, spingendosi fino a Castelluccio di Norcia. Tra le montagne interessate dai fiocchi anche il monte Vettore, la vetta più alta della catena, che si è nuovamente vestita di bianco. Le precipitazioni nevose seguono quelle registrate nella giornata di domenica, quando la neve aveva interessato soprattutto l’area del monte Cucco, Gualdo Tadino e Valsorda, confermando il ritorno di condizioni pienamente invernali lungo la dorsale appenninica.

Nuove precipitazioni e neve sulle cime più alte

Le previsioni del Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria indicano, per la giornata odierna, un quadro meteorologico caratterizzato da cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio regionale. Gli addensamenti più compatti sono attesi sulle zone appenniniche e sui settori meridionali della regione, dove saranno più frequenti le precipitazioni, generalmente deboli o moderate. I fenomeni potranno risultare più insistenti soprattutto lungo i versanti orientali, mentre deboli piogge non sono escluse anche sul resto del territorio. Sui rilievi più elevati la quota neve consentirà nuove precipitazioni nevose, con ulteriori imbiancate sulle cime dell’Appennino.

Venti forti e temperature sotto la media

A completare il quadro meteorologico saranno i venti da Nord-Est, previsti moderati o forti, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, ma si manterranno su valori inferiori alla norma del periodo. Il quadro conferma dunque una fase di stampo invernale per l’Umbria e le Marche, con nuvolosità diffusa, precipitazioni sparse e nuove occasioni per nevicate sulle montagne appenniniche.

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