Rientrata l’allerta tsunami lungo la costa orientale dell’Isola del Nord, in Nuova Zelanda. La National Emergency Management Agency (NEMA) ha revocato l’avviso dopo aver rilevato forti correnti anomale attraverso i mareografi installati nelle località di Napier e Gisborne. Il primo avviso era stato diramato intorno alle 17:40 ora locale, a seguito dell’individuazione di attività anomala del mare al largo della costa orientale di Napier. L’Agenzia aveva segnalato il rischio di correnti particolarmente intense e improvvise variazioni del livello dell’acqua, invitando la popolazione a mantenersi lontana dalle zone costiere. L’allerta è stata successivamente cancellata, dopo circa 15 minuti. Non si sono rese necessarie evacuazioni.

Origine del fenomeno ancora sconosciuta

Al momento non è stata individuata con certezza la causa dell’attività marina rilevata. Nella comunicazione iniziale, NEMA aveva ipotizzato la possibilità di una frana sottomarina, senza tuttavia confermare questa eventualità. L’Agenzia ha successivamente precisato che, sulla base delle attuali valutazioni scientifiche, la minaccia tsunami per la costa orientale dell’Isola del Nord è terminata.

“L’avviso relativo all’attività dello tsunami è stato emesso in seguito al rilevamento di anomalie sui mareografi. Non conosciamo ancora l’origine di questa attività“, ha comunicato NEMA, aggiungendo che Earth Sciences New Zealand e la stessa Agenzia continuano a monitorare la situazione.

Le raccomandazioni alla popolazione

Durante la fase di allerta, le autorità avevano invitato residenti e visitatori a uscire immediatamente dall’acqua e ad allontanarsi da spiagge, porti, marine, fiumi ed estuari. Particolare attenzione era stata raccomandata a nuotatori, surfisti, pescatori e a chiunque si trovasse nelle vicinanze del mare. Le forti correnti e le improvvise ondate, infatti, possono provocare gravi incidenti e persino risultare fatali.

NEMA aveva inoltre raccomandato di non recarsi sulla costa per osservare il fenomeno, sottolineando l’imprevedibilità delle onde e dei movimenti dell’acqua. Anche le persone presenti su imbarcazioni, case galleggianti e nelle marine erano state invitate a lasciare temporaneamente le proprie imbarcazioni e a raggiungere la terraferma, senza farvi ritorno prima di una specifica autorizzazione delle autorità.

Nessun rischio di inondazione costiera

Nonostante le anomalie registrate, NEMA aveva escluso la possibilità di inondazioni delle aree terrestri vicine alla costa. Non era stata inoltre disposta alcuna evacuazione generale: le autorità avevano precisato che non vi era necessità di lasciare le abitazioni o altre zone, salvo indicazioni specifiche della protezione civile locale. Con la revoca dell’avviso, la minaccia tsunami è stata dunque dichiarata conclusa. Resta tuttavia da chiarire l’origine dell’attività rilevata, mentre gli organismi scientifici neozelandesi proseguono il monitoraggio per verificare eventuali ulteriori sviluppi.