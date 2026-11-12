Nuove mail di allarmi bomba nelle scuole italiane oggi, il Governo definisce un protocollo comune: cosa prevede

Non si arresta l’ondata di allarmi bomba che nelle ultime ore sta interessando diversi istituti scolastici in tutta Italia. Anche nella giornata odierna sono state recapitate nuove e-mail minatorie, che in alcuni casi hanno reso necessario lo sgombero immediato degli edifici. Per arginare i disagi e uniformare le risposte sul territorio nazionale, Palazzo Chigi ha tracciato una linea chiara, annunciando la convocazione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) per definire un protocollo operativo comune. Secondo le direttive già operative impartite dal Governo, la semplice ricezione di messaggi inviati in modo massivo non comporterà più l’evacuazione automatica delle strutture, a meno che non emergano elementi specifici e concreti di effettivo pericolo, la cui valutazione resta comunque in capo ai singoli Prefetti.

Nuove mail di allarmi bomba nelle scuole oggi

Nuove mail di allarmi bomba in diverse scuole d’Italia dal Veneto alla Liguria, all’Umbria, nel Lazio e in Sicilia. Alcune scuole sono state evacuate mentre in altre sono in corso accertamenti. Le mail che minacciano la presenza di bombe, come ieri, sono sempre a firma Mikhail Andropov.

Il protocollo: no evacuazioni con mail massiva

“Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”, si legge ancora.