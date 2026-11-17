Un nuovo e potenzialmente violento ciclone tropicale minaccia la costa orientale dell’India. Il sistema depressionario attualmente presente sul Golfo del Bengala meridionale dovrebbe intensificarsi nei prossimi giorni fino a diventare il ciclone Akvan, per poi raggiungere la categoria di tempesta ciclonica molto severa prima di approdare lungo la costa dello Stato dell’Andhra Pradesh. Secondo le ultime proiezioni dell’India Meteorological Department (IMD), il landfall potrebbe verificarsi nella mattinata di venerdì 20 novembre 2026, intorno alle 11:30 ora locale, lungo un tratto costiero compreso tra Nellore e Tuni. Al momento dell’approdo, i venti sostenuti potrebbero raggiungere i 120-130 km/h, con raffiche fino a 145 km/h.

La posizione

Alle 06:00 UTC del 16 novembre, il vortice depressionario era localizzato a circa 11,7°N e 86,0°E, sulle acque del Golfo del Bengala sud-orientale, in movimento verso Nord/Nord-Ovest a una velocità di circa 17 km/h. Il centro del sistema si trovava a circa 650 km a Est/Sud-Est di Chennai e a 730 km a Sud/Sud-Est di Visakhapatnam. La pressione centrale stimata era di 1002 hPa, con venti massimi sostenuti intorno ai 55 km/h e raffiche fino a circa 75 km/h.

Le immagini satellitari evidenziavano un’intensa attività convettiva soprattutto nei settori occidentali e nord-occidentali della circolazione, con temperature delle sommità delle nubi fino a -90°C, indicatore di fenomeni temporaleschi particolarmente sviluppati. L’IMD prevede che il sistema possa raggiungere ufficialmente lo status di tempesta ciclonica intorno alle 17:30 locali del 16 novembre, assumendo così il nome di Akvan.

Intensificazione progressiva: possibile tempesta molto severa

La traiettoria prevista indica un iniziale movimento verso Nord/Nord-Ovest, seguito da una successiva deviazione verso Ovest/Nord-Ovest. Nel corso del 17 novembre il sistema dovrebbe intensificarsi fino a diventare una tempesta ciclonica severa sulle acque centro-occidentali del Golfo del Bengala. La fase di maggiore intensificazione è attesa tra il 19 e il 20 novembre, quando Akvan potrebbe raggiungere la categoria di tempesta ciclonica molto severa. Le proiezioni dell’IMD indicano venti sostenuti di 115-125 km/h, con raffiche fino a 140 km/h, già nella serata del 19 novembre. Il picco di intensità è previsto in prossimità della costa, con venti fino a 130 km/h e raffiche di 145 km/h. Dopo l’approdo, il sistema dovrebbe gradualmente perdere energia, con venti in diminuzione fino a 90-100 km/h nel corso della giornata del 20 novembre.

Resta tuttavia una certa incertezza sull’esatta localizzazione dell’impatto. La fascia costiera potenzialmente interessata si estende per circa 500 km, tra Nellore e Tuni, includendo anche l’area di Machilipatnam. I modelli meteorologici mostrano ancora differenze significative riguardo alla traiettoria definitiva, ai tempi di intensificazione e al punto preciso del landfall.

Condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo

Tra gli elementi che potrebbero favorire il rafforzamento del ciclone figurano le elevate temperature superficiali del mare, comprese tra 29 e 30°C, e una buona ventilazione in quota, condizioni che alimentano l’attività convettiva. Anche l’oscillazione Madden-Julian (MJO), attualmente in fase 3 con ampiezza superiore a 1, potrebbe contribuire a sostenere la convezione sul Golfo del Bengala tra il 16 e il 21 novembre. Il Joint Typhoon Warning Center statunitense ha già emesso un’allerta per la possibile formazione di un ciclone tropicale significativo, identificando il sistema come Invest 92B e attribuendo un’elevata probabilità di sviluppo entro 24 ore. A contrastare parzialmente l’intensificazione interviene però il wind shear verticale, stimato tra 20 e 25 nodi, che potrebbe ostacolare l’organizzazione della circolazione.

Prime allerte e blocco delle attività di pesca

Le autorità meteorologiche indiane hanno già diramato una pre-allerta ciclonica per le coste dell’Andhra Pradesh e per i settori limitrofi dell’Odisha meridionale. Sono previsti venti di burrasca tra 40 e 50 km/h, con raffiche fino a 60 km/h, almeno fino al 17 novembre. Con l’ulteriore intensificazione del sistema, la ventilazione potrebbe raggiungere intensità di burrasca e successivamente valori ancora più elevati.

Anche le condizioni marine sono destinate a peggiorare: il mare, già previsto da mosso a molto agitato, potrebbe diventare particolarmente pericoloso nei giorni successivi. Ai pescatori dell’Andhra Pradesh è stato imposto il divieto di uscire in mare fino al 20 novembre, mentre le amministrazioni distrettuali hanno raccomandato la sospensione completa delle attività offshore. Nel vicino Stato dell’Odisha, le autorità hanno attivato le sale operative di emergenza, predisposto presidi di monitoraggio attivi 24 ore su 24 e posto in stato di allerta le squadre della protezione civile, comprese quelle della NDRF e della ODRAF.

Una stagione ciclonica particolarmente movimentata

L’eventuale arrivo di Akvan rappresenterebbe il terzo ciclone a interessare o minacciare la costa dell’Andhra Pradesh nell’arco di circa 4 settimane. Il 28 ottobre il ciclone molto severo Arnab aveva già raggiunto la terraferma nei pressi di Narsapur, provocando 3 vittime nello Stato. Successivamente, il ciclone severo Murasu aveva attraversato la costa vicino a Ongole. Il passaggio di Arnab aveva inoltre lasciato pesanti conseguenze nell’Odisha, dove i suoi residui avevano prodotto precipitazioni superiori a 546 mm in alcune località, isolando circa 300 centri abitati.

Il periodo compreso tra ottobre e dicembre rappresenta tradizionalmente la principale stagione ciclonica post-monsonica per il Golfo del Bengala. Anche nel 2025 la costa dell’Andhra Pradesh era stata colpita dal ciclone Montha, responsabile di 2 vittime e della distruzione di circa 50mila ettari di coltivazioni.