Il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha infranto un nuovo primato cosmico individuando il quasar più lontano mai osservato dall’umanità. Si tratta di un nucleo galattico attivo alimentato da un gigantesco buco nero supermassiccio con una massa pari a 360 milioni di volte quella del Sole. Questa straordinaria sorgente luminosa risale a soli 630 milioni di anni dopo il Big Bang, superando di circa 40 milioni di anni il precedente limite fissato dallo stesso Euclid e annunciato nello scorso mese di luglio. Osservare questo oggetto equivale a guardare indietro nel tempo fino a circa 13,1 miliardi di anni fa, in un’epoca primordiale in cui l’universo aveva appena il 5% della sua età attuale e iniziavano a formarsi le prime stelle e le prime galassie.

Un faro cosmico all’alba dell’universo

I quasar costituiscono il cuore estremamente brillante delle galassie più attive: la loro radiazione nasce dal gas che precipita verso il buco nero supermassiccio centrale, un processo che libera quantità colossali di energia. Durante questa fase transitoria della vita di una galassia, il nucleo può arrivare a emettere una luce superiore a quella dell’intera galassia che lo ospita. Spingersi sempre più vicino al Big Bang permette agli astrofisici di ricostruire l’evoluzione di questi colossi oscuri e di definire i meccanismi fisici che ne hanno permesso una crescita così rapida.

Catalogato con la sigla J1504+6252 e ribattezzato Dún Aonghasa in omaggio a un antico forte preistorico situato sulla costa atlantica dell’Irlanda, l’oggetto è emerso dall’analisi di 18 mesi di dati raccolti da Euclid durante la sua mappatura del cielo dedicata allo studio della materia oscura e dell’energia oscura. La scoperta, pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, è stata guidata da Julien Wolf del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) e dell’European Southern Observatory (ESO), con la fondamentale partecipazione di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), tra cui Silvia Belladitta e Francesco Guarneri.

“Identificare il debole segnale di questi rarissimi oggetti che brillavano all’alba cosmica è come cercare il proverbiale ago nel pagliaio”, commenta Roberto Decarli, ricercatore INAF a Bologna, co-autore del nuovo studio e parte del gruppo di lavoro Euclid dedicato ai quasar ad alto redshift. “Solo grazie alla combinazione di grandissimo campo di vista, utile per trovare oggetti rari, e sensibilità, essenziale per scovare oggetti deboli, nel vicino infrarosso offerte da Euclid, è possibile arrivare a queste scoperte”.

Un buco nero atipico che riapre il dibattito scientifico

Nei suoi primi 18 mesi di attività scientifica, la missione europea ha già permesso di scoprire 31 quasar primordiali, circa 10 dei quali risalgono a un’epoca in cui il cosmo aveva meno di 800 milioni di anni, raddoppiando di fatto il censimento degli oggetti conosciuti a tali distanze estreme. Dún Aonghasa presenta tuttavia una caratteristica insolita: sembra divorare la materia circostante a un ritmo relativamente lento rispetto ai suoi coetanei finora analizzati. Per giustificare una massa così imponente raggiunta in un lasso di tempo tanto breve, gli scienziati ipotizzano che il buco nero abbia attraversato in precedenza fasi di accrescimento molto più intense, riaprendo così il confronto teorico sull’origine dei primi buchi neri supermassicci.

La sinergia decisiva tra telescopi spaziali e osservatori da terra

Per confermare con certezza la natura di quasar e l’esatta collocazione temporale di J1504+6252 è stato indispensabile integrare i dati di Euclid con osservazioni di approfondimento condotte tramite il W. M. Keck Observatory alle Hawaii, i telescopi spaziali Hubble e James Webb (JWST) della NASA ed ESA, e il Large Binocular Telescope (LBT) sul Monte Graham in Arizona, gestito dall’Italia attraverso l’INAF insieme a diverse università statunitensi. Proprio le analisi spettroscopiche ottenute con LBT hanno fornito la prova chiave, replicando il successo già ottenuto nella conferma del precedente quasar record risalente a 670 milioni di anni dopo il Big Bang.

“Questa scoperta dimostra l’importanza di combinare le capacità dei telescopi spaziali e di quelli da terra. Le osservazioni spettroscopiche effettuate con lo strumento LUCI di LBT, insieme a quelle di altri osservatori, hanno contribuito a verificare la natura del candidato selezionato da Euclid e a motivare le successive osservazioni con il James Webb Space Telescope, che ne hanno confermato definitivamente la natura di quasar e permesso di studiarne le proprietà”, conclude Susanna Bisogni, ricercatrice INAF a Milano e componente del team LBT Italia. “Il valore di queste osservazioni va oltre i singoli record: per comprendere come i primi buchi neri abbiano raggiunto masse così elevate in così poco tempo, è essenziale studiare oggetti con proprietà e ritmi di accrescimento differenti. Per questo è importante disporre di programmi osservativi di lungo periodo con grandi telescopi come LBT, capaci di contribuire alla costruzione di campioni spettroscopicamente affidabili di queste rarissime sorgenti”.